Con Muñoz de vuelta a la titular y una novedad en la delantera: este sería el posible once inicialista de Colombia ante Venezuela

En el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Colombia, ya clasificada a la Copa del Mundo del 2026, visita a su similar de Venezuela, un equipo que se juega su cupo al repechaje intercontinental con el que sueña para llegar a su primer Mundial.

La Tricolor que inscribió su nombre por séptima ocasión en una cita mundialista, luego de haber vencido a Bolivia en lo que fue la penúltima fecha de las clasificatorias mundialistas, triunfo que le permitió sumar 25 unidades y asegurar su participación de manera directa en el certamen más importante del fútbol que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

Con el objetivo cumplido y el envión anímico arriba, los dirigidos por Néstor Lorenzo quieren enfrentar el último juego de las eliminatorias con la misma seriedad y responsabilidad que se tuvo durante el encuentro ante la Verde. Así lo dejó claro el entrenador previo al partido ante la Vinotinto: “Vamos a tomar el partido con toda la seriedad”.

Asimismo, en medio de lo que fue la rueda de prensa previa al encuentro ante Venezuela, el técnico de la Tricolor señaló que posiblemente presentaría novedades dentro de la nómina titular; teniendo en cuenta eso, todo indica que el combinado nacional tendría varios cambios en cada una de las líneas del campo de juego.

La primera novedad sería el regreso del lateral derecho Daniel Muñoz, quien retornaría al once inicialista, luego de pagar su fecha de suspensión por acumulación de amarillas la jornada anterior; como alternativa estaría Santiago Arias, quien fue el encargado de proteger la banda derecha ante los del Altiplano.

VEA TAMBIÉN "Sabe a despedida y legado": el gesto de dos referentes de La Vinotinto que contra Colombia jugarían su último partido de Eliminatorias o

En defensa también podría existir una variante, o por lo menos se estima que el zaguero central Jerry Mina vea un par de minutos, reemplazando a Davinson Sánchez.

Otro cambio se presentaría en el medio campo, en el que podría jugar Juan Fernando Quintero como titular en reemplazo de James Rodríguez, quien en el partido ante Bolivia dejó el terreno de juego por una leve molestia.

La zona delantera también tendría variantes; todo indica que esta ocasión Néstor Lorenzo podría darle minutos a Luis Suárez, quien reemplazaría a Jhon Córdoba en la titular del equipo cafetero.

Este sería el posible once inicialista de Colombia para enfrentar a Venezuela

Arquero: Camilo Vargas.

Camilo Vargas. Defensas: Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica.

Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica. Volantes: Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, Juan Fernando Quintero y Luis Díaz.

Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, Juan Fernando Quintero y Luis Díaz. Delantero: Luis Suárez.

Colombia, que será juez de la Vinotinto en sus aspiraciones mundialistas, se medirán en el Estadio Maturín de Monagas, Venezuela, a partir de las 6:30 p.m. (hora colombiana). Un encuentro que contará con transmisión de la app y la señal abierta del Canal RCN.