NTN24
Lunes, 30 de marzo de 2026
Lunes, 30 de marzo de 2026
Argentina

Lionel Scaloni, al borde de las lágrimas, anuncia que jugador argentino se pierde el Mundial 2026: "es muy difícil, hemos hablado con él"

marzo 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Scaloni, entrenador de fútbol - Foto: EFE
Lionel Scaloni, entrenador de fútbol - Foto: EFE
El entrenador mencionó que el jugador venía entrenando a un nivel sobresaliente y transmitiendo entusiasmo al grupo.

Este lunes 30 de marzo, el DT de las selección de fútbol argentina, Lionel Scaloni, apareció profundamente afectado, incluso al borde del llanto, al referirse a la seria lesión de uno de sus futbolistas.

o

La conmoción del entrenador fue tan evidente que decidió finalizar la rueda de prensa de manera abrupta, luego de dedicarle unas emotivas palabras al delantero.

El estratega habló de Joaquín Panichelli, quien no podrá disputar el Mundial 2026 debido a una rotura de ligamentos cruzados.

El entrenador de la 'albiceleste' resaltó la actitud de Panichelli, quien, a pesar de conocer su diagnóstico, prefirió acercarse al predio de la selección para conversar con el cuerpo técnico en lugar de permanecer en el hotel.

"Es muy difícil, hemos hablado con él y aparte se tomó incluso, de venir, después que le dieron el resultado de venir al predio, cuando se podía haber quedado en el hotel, y vino acà y pidió hablar con nosotros", dijo Scaloni.

o

Scaloni también mencionó que el jugador venía entrenando a un nivel sobresaliente y transmitiendo entusiasmo al grupo.

"Muy emotivo y todo lo que dijo, tiene toda la razón, no lo merecía, no lo merecía ninguno, es un laburante de esto, se lo había ganado, yo le dije que tendría otra chance, es un chico que contagia", acotó.

En cuanto a la lesión, se confirmó que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento, lo que implicará un proceso de recuperación estimado entre seis y ocho meses.

o

El atacante, quien presta sus servicios en el club francés, Racing Club de Estrasburgo Alsacia​, se lesionó durante una sesión de entrenamiento con la Selección Argentina en el predio de Ezeiza, en la previa de un amistoso contra Mauritania.

La AFA informó inicialmente que se trató de un "traumatismo", pero los estudios realizados el pasado viernes confirmaron la gravedad del cuadro.

Temas relacionados:

Argentina

Selección Argentina

Lionel Scaloni

Rueda de prensa

Lesión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Fue un punto de honor asistir a esta audiencia, a presenciar este acto de justicia": conmovedor relato de activista venezolano que vio a Maduro en audiencia en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Van a ir a una distancia que supera las misiones anteriores": experto explica en qué consiste la misión que partirá a la Luna este miércoles

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así es la campaña que Delcy Rodríguez está haciendo en Venezuela con colores similares a los de María Corina Machado, pese a que no se ha fijado fecha para elecciones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Queríamos evitar una guerra civil": Marco Rubio reveló por primera vez los motivos detrás del plan de tres fases implementado por la administración Trump en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo encontrar estabilidad interior en medio de un mundo tan caótico? Expertas en psicología responden

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire - Comando Central EEUU
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire

Nicolás Maduro - Foto EFE
Nicolás Maduro

"Está siendo víctima de sus propias acciones y viviendo las consecuencias de sus actos": analista sobre cambio físico de Nicolás Maduro

Foto de referencia de la Guardia Nacional Bolivariana (EFE)
Presos políticos

El indignante relato de la esposa y cuñada de dos presos políticos venezolanos que llevan 5 años privados de la libertad por no aceptar una extorsión de la Guardia Nacional Bolivariana

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Candidato Presidencial

"Están presionando a la gente a que vote por el Pacto Histórico a punta de fusil": candidato Abelardo de la Espriella en NTN24

Régimen de Venezuela | Fotos EFE
Presos políticos

"El sistema criminal que encabezaba Maduro no ha sido desmontado": Villca Fernández, ex preso político del régimen de Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Chelsea | Foto: EFE
Chelsea

El Chelsea enfrenta sanción histórica por la Premier League en un caso de irregularidades en el fichaje de jugadores como Eden Hazard y Samuel Eto'o

Jugadores venezolanos celebran el título en el clásico Mundial de Béisbol - Foto: EFE
Clásico Mundial de Béisbol

Así se escuchó en diferentes narraciones el triunfo de Venezuela ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol: "Si vas a pedir vino, asegúrate que sea tinto"

Juan Fernando Quintero | Foto: EFE
Juan Fernando Quintero

La estrella del Real Madrid que se rindió a los pies de JuanFer Quintero por su golazo en la final de la Libertadores que se jugó en el Bernabéu

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields China

Venganza de tiranía China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Estados Unidos

Estados Unidos prevé terminar sus operaciones en Irán en "las próximas dos semanas", según Marco Rubio

Ataques de EE. UU. contra el régimen - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Las fuerzas de Estados Unidos eliminaron el último de los cuatro buques de guerra iraníes de clase Soleimani, según el jefe del Comando Central

Chelsea | Foto: EFE
Chelsea

El Chelsea enfrenta sanción histórica por la Premier League en un caso de irregularidades en el fichaje de jugadores como Eden Hazard y Samuel Eto'o

Jugadores venezolanos celebran el título en el clásico Mundial de Béisbol - Foto: EFE
Clásico Mundial de Béisbol

Así se escuchó en diferentes narraciones el triunfo de Venezuela ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol: "Si vas a pedir vino, asegúrate que sea tinto"

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Régimen venezolano

"Se trata de cumplir con la tutela que Donald Trump tiene con Delcy Rodríguez": Exembajador sobre el retorno del control por parte del régimen de sedes diplomáticas venezolanas en EE. UU.

Brisbane Roar FC junto a las futbolistas iraníes | Foto: AFP
Futbolistas

Jugadoras iraníes entrenan en club australiano y afirman que "todo saldrá bien" en medio de la polémica por no cantar el himno nacional

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre