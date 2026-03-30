Lionel Scaloni, al borde de las lágrimas, anuncia que jugador argentino se pierde el Mundial 2026: "es muy difícil, hemos hablado con él"

Este lunes 30 de marzo, el DT de las selección de fútbol argentina, Lionel Scaloni, apareció profundamente afectado, incluso al borde del llanto, al referirse a la seria lesión de uno de sus futbolistas.

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La conmoción del entrenador fue tan evidente que decidió finalizar la rueda de prensa de manera abrupta, luego de dedicarle unas emotivas palabras al delantero.

El estratega habló de Joaquín Panichelli, quien no podrá disputar el Mundial 2026 debido a una rotura de ligamentos cruzados.

El entrenador de la 'albiceleste' resaltó la actitud de Panichelli, quien, a pesar de conocer su diagnóstico, prefirió acercarse al predio de la selección para conversar con el cuerpo técnico en lugar de permanecer en el hotel.

"Es muy difícil, hemos hablado con él y aparte se tomó incluso, de venir, después que le dieron el resultado de venir al predio, cuando se podía haber quedado en el hotel, y vino acà y pidió hablar con nosotros", dijo Scaloni.

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Scaloni también mencionó que el jugador venía entrenando a un nivel sobresaliente y transmitiendo entusiasmo al grupo.

"Muy emotivo y todo lo que dijo, tiene toda la razón, no lo merecía, no lo merecía ninguno, es un laburante de esto, se lo había ganado, yo le dije que tendría otra chance, es un chico que contagia", acotó.

En cuanto a la lesión, se confirmó que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento, lo que implicará un proceso de recuperación estimado entre seis y ocho meses.

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El atacante, quien presta sus servicios en el club francés, Racing Club de Estrasburgo Alsacia​, se lesionó durante una sesión de entrenamiento con la Selección Argentina en el predio de Ezeiza, en la previa de un amistoso contra Mauritania.

La AFA informó inicialmente que se trató de un "traumatismo", pero los estudios realizados el pasado viernes confirmaron la gravedad del cuadro.