Sábado, 27 de diciembre de 2025
Venezuela no fue incluida dentro del calendario de la Serie del caribe 2026 - Foto: AFP
Serie del Caribe

Serie del Caribe publica calendario de juegos sin Venezuela tras cambio de sede por el despliegue militar de EE. UU.

diciembre 27, 2025
Por: Natalya Baquero González
La nación sudamericana no fue incluida dentro de la programación del torneo que se disputará entre el 1 y el 7 de febrero del próximo año.

Este sábado los organizadores de la Serie del Caribe dieron a conocer de manera oficial el calendario de los encuentros de este torneo regional de beisbol, el cual, tras el cambio de sede hace una semana, dejó ver que en esta ocasión no tendrán en cuenta a la delegación venezolana.

Teniendo en cuenta los ajustes que hizo la Confederación de Beisbol Profesional, en la nueva edición de este torneo participarán las delegaciones de Puerto Rico, República Dominicana, México, que por ser anfitrión contará con dos equipos (México rojo y verde), y Panamá, que será uno de los invitados.

El evento deportivo, que inicialmente estaba previsto que se jugara el próximo año en Caracas, fue reasignado a México hace unos días por parte de la Confederación de Beisbol Profesional (CBPC). Esto luego de que los equipos expresaron su retiro del campeonato si este se desarrollaba en Venezuela.

El motivo principal de esta decisión se debe a la tensión que existe actualmente entre Venezuela y Estados Unidos, debido al despliegue militar que mantiene la administración del presidente Donald Trump en el Caribe y en el Pacífico en su lucha contra el narcotráfico y los carteles de drogas en la región.

o

“Esta determinación fue adoptada luego de que México, Puerto Rico y la República Dominicana anunciaran su retiro de la sede originalmente prevista en la Gran Caracas, debido a diversos factores logísticos, ajenos a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)”, manifestó la organización en su momento.

Ante esto, la CBPC designó a la ciudad de Zapopan, Jalisco, como la sede oficial de la Serie del Caribe 2026, que se disputará del 1 al 7 de febrero.

En esta ocasión quedaron por fuera de este torneo Venezuela, que hace parte de confederación, junto a Colombia y Cuba, que suelen ser de los principales invitados a este campeonato.

