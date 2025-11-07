Show de Dua Lipa en Argentina condiciona a River Plate de cara al superclásico contra Boca Juniors

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La estrella del pop Dua Lipa regresa a Latinoamérica con su ‘Radical Optimism Tour’ y sus primeros conciertos serán en Argentina este viernes y mañana sábado 8 de noviembre en el estadio Monumental de Buenos Aires.

La artista de ascendencia albanesa ya está en el país suramericano, donde ya recorrió algunos sitios, cenó junto a su familia y acompañantes en un lujoso restaurante y compartió fotos con los fanáticos que se la han encontrado que la han esperado a la salida del hotel en el que se estará hospedando.

Por los lados de los fanáticos de Dua Lipa, todo es felicidad, pues el concierto no ha tenido ningún contratiempo; sin embargo, los que no están tan felices son los hinchas de River Plate.



Y es que el equipo no podrá concentra en el Monumental de cara al súper clásico contra Boca Juniors, que se disputará el domingo 9 de noviembre, debido al montaje que requiere el concierto de la intérprete de ‘New Rules’.

Por ello, tampoco habrá el popular banderazo que hace la hinchada en su estadio en respaldo al equipo siempre previo a este importante partido cuando el de la banda cruzada juega de visitante.

Cabe recordar que para el último partido que disputó River ante Gimnasia y Esgrima de la Plata, que perdió 0-1, tampoco pudo concentrar en el Monumental debido a elecciones presidenciales del club de la banda cruzada que dejaron como ganador a Stefano Di Carlo.

Al superclásico del fútbol argentino llega mejor ubicado Boca, que comparte el liderato de la zona A con Unión de Santa Fe, ambos con 23 puntos, mientras que River es sexto en la zona B con 21 puntos a nueve del líder Rosario Central.