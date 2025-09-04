“Su papá no lo quiere”: el comentario de Richard Ríos que recordó viejo video por el que Dayro Moreno se volvió viral

La selección Colombia esta a tan solo horas de recibir a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla, en un partido importante para la ‘Tricolor’.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo deberán buscar ante ‘La Verde’ asegurar su cupo para ir al Mundial de 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

En la previa al importante y decisivo partido que tendrán que enfrentar los cafeteros, dos de sus futbolistas se encuentran siendo tendencia en redes sociales.

Se trata Richard Ríos y Dayro Moreno quienes con una publicación trajeron devuelva un video por el que el delantero del Once Caldas se hizo viral hace un tiempo.

Moreno publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto con el mediocampista del Benfica, acompañada con la descripción: “¡Ey parceritos quién tiene más pues! Que grande sos mi hermano Richard”.

Ríos respondió a la publicación con el divertido comentario: “Su papá no lo quiere, pero nosotros sí, goleador”.

El comentario de Richard hace referencia a un video de hace años que se volvió viral en redes en donde un niño hincha de Millonarios apuntó contra el delantero.

En una entrevista a las afueras del estadio, el pequeño dice: “Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere”.

Desde entonces, las palabras el menor hacia Dayro han sido usadas contra el jugador como un chiste o una burla, como es el caso de Ríos.

En redes los usuarios han encontrado divertido el comentario que le hizo Richard a Moreno diciendo que eso denota el compañerismo que han tenido durante la concentración en Barranquilla.

“Hasta ellos bromean con eso”, “Oye, pero esto de Dayro se volvió recocha”, “Los colombianos somos los verdaderos ‘mis traumas, mis chistes’”, “El que se está gozando la convocatoria con toda es Dayro”, “Así es el meme”, son algunos de los comentarios.

Tras nueve años sin portar la camiseta del conjunto nacional, Dayro Moreno vuelve a una convocatoria de la selección Colombia.

La última vez que Dayro, de 39 años, portó los colores de la selección Colombia fue en septiembre de 2016, durante la era del argentino José Néstor Pékerman.

Desde entonces no había vuelto a ser convocado al equipo nacional, pero al convertirse en el goleador histórico del país con 370 goles sobrepasando a Falcao García, su llegada a la ‘Tricolor’ era inminente.

Ahora se espera que Moreno aporte su cuota goleadora para que el equipo cafetero asegure su cupo al Mundial de 2026.