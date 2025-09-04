NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
“Su papá no lo quiere”: el comentario de Richard Ríos que recordó viejo video por el que Dayro Moreno se volvió viral

septiembre 4, 2025
Por: Diana Pérez
Richard Ríos y Dayro Moreno | Foto: AFP
Richard Ríos y Dayro Moreno | Foto: AFP
La última vez que Dayro, de 39 años, portó los colores de la selección Colombia fue en septiembre de 2016, durante la era del argentino José Néstor Pékerman.

La selección Colombia esta a tan solo horas de recibir a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla, en un partido importante para la ‘Tricolor’.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo deberán buscar ante ‘La Verde’ asegurar su cupo para ir al Mundial de 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

En la previa al importante y decisivo partido que tendrán que enfrentar los cafeteros, dos de sus futbolistas se encuentran siendo tendencia en redes sociales.

Se trata Richard Ríos y Dayro Moreno quienes con una publicación trajeron devuelva un video por el que el delantero del Once Caldas se hizo viral hace un tiempo.

Moreno publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto con el mediocampista del Benfica, acompañada con la descripción: “¡Ey parceritos quién tiene más pues! Que grande sos mi hermano Richard”.

o

Ríos respondió a la publicación con el divertido comentario: “Su papá no lo quiere, pero nosotros sí, goleador”.

El comentario de Richard hace referencia a un video de hace años que se volvió viral en redes en donde un niño hincha de Millonarios apuntó contra el delantero.

En una entrevista a las afueras del estadio, el pequeño dice: “Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere”.

Desde entonces, las palabras el menor hacia Dayro han sido usadas contra el jugador como un chiste o una burla, como es el caso de Ríos.

En redes los usuarios han encontrado divertido el comentario que le hizo Richard a Moreno diciendo que eso denota el compañerismo que han tenido durante la concentración en Barranquilla.

“Hasta ellos bromean con eso”, “Oye, pero esto de Dayro se volvió recocha”, “Los colombianos somos los verdaderos ‘mis traumas, mis chistes’”, “El que se está gozando la convocatoria con toda es Dayro”, “Así es el meme”, son algunos de los comentarios.

Tras nueve años sin portar la camiseta del conjunto nacional, Dayro Moreno vuelve a una convocatoria de la selección Colombia.

Desde entonces no había vuelto a ser convocado al equipo nacional, pero al convertirse en el goleador histórico del país con 370 goles sobrepasando a Falcao García, su llegada a la 'Tricolor' era inminente.

Desde entonces no había vuelto a ser convocado al equipo nacional, pero al convertirse en el goleador histórico del país con 370 goles sobrepasando a Falcao García, su llegada a la ‘Tricolor’ era inminente.

Ahora se espera que Moreno aporte su cuota goleadora para que el equipo cafetero asegure su cupo al Mundial de 2026.

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Javier Milei/ Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner - Fotos EFE
Argentina

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

