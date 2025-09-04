NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Jueves, 04 de septiembre de 2025
La Vinotinto

La Vinotinto tiene un historial negativo con el árbitro que impartirá justicia ante Argentina por Eliminatorias: a la Albiceleste le ha ido muy bien

septiembre 4, 2025
Por: Luis Cifuentes
Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La selección venezolana se medirá a Argentina este jueves en Buenos Aires por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

La selección venezolana visitará este jueves a Argentina en Buenos Aires, en un juego que será crucial en sus aspiraciones de clasificar por primera vez a un Mundial de fútbol.

La Vinotinto tendrá que sumar la mayor cantidad de puntos en las dos jornadas restantes para soñar, al menos, con el cupo al repechaje para la cita orbital del próximo año que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Dada la importancia que tiene el encuentro de este jueves, se han conocido los números de los resultados de la selección venezolana con el árbitro encargado de impartir justicia en el estadio Monumental de River Plate.

o

Se trata del chileno Piero Maza, quien en varias ocasiones ha dirigido encuentros de la selección argentina con historial a su favor.

En los últimos tres años, Maza ha impartido justicia en cuatro ocasiones para la Albiceleste con saldos positivos. Incluso, en uno de esos encuentros la selección argentina se consagró campeona.

En el juego de 2022, el juez chileno fue el encargado de dirigir el partido de la Finalissima ante Italia, que terminó en el título intercontinental conseguido por el equipo de Lionel Scaloni tras una victoria 3 a 0.

En las presentes Eliminatorias, Maza dirigió en el triunfo ante Brasil por 1 a 0 y en Copa América, la victoria ante Canadá por 2 a 0.

Además, fue designado en la derrota que Argentina sufrió ante Colombia de visitante por 2 a 1.

En cambio, el historial con Venezuela no es el mejor. En esta eliminatoria, el chileno dirigió el encuentro ante Paraguay en Asunción, el cual terminó con un 2 a 1 a favor de los guaraníes.

o

El arbitraje del juez fue muy cuestionado por supuestamente inclinar la cancha a favor del equipo local, lo que pudo haber incidido en la derrota de la Vinotinto.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Eliminatorias Sudamericanas

Selección Argentina

Fútbol

Árbitros

