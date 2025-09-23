Suplantaron voz e imagen de Rafael Nadal con inteligencia artificial para engañar a personas: “se trata de publicidad engañosa”

El extenista español Rafael Nadal, catorce veces campeón del Roland Garros, denunció mediante sus redes sociales que suplantaron su imagen y su voz en vídeos falsos generados por inteligencia artificial.

Según el deportista de 39 años, en dichos clips se le atribuyen propuestas que no ha llevado a cabo, por lo que instó a sus seguidores a “tener cuidado” con tal información.

“Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario. Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz”, comenzó diciendo.

Nadal agregó que en los videos se le “atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de él” y aseguró que se “trata de publicidad engañosa”.

El extenista, quien durante su carrera logró conseguir 22 Grand Slams, fue enfático en asegurar que es mensaje era poco habitual en sus redes, pero "necesario" para que sus seguidores no caigan en engaños.

“Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes”, concluyó.

De acuerdo con el diario español La Vanguardia, que citó el último Informe sobre la Cibercriminalidad en España 2023, los delitos informáticos subieron en el 2023 un 23%.

El documento, elaborado por el Ministerio de Interior, precisa que de ellos, más del 90% pertenecían a la categoría de fraude, donde se hallan los delitos relacionados con la identidad.