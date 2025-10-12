"Todo lo hacen mal": críticas a La Vinotinto tras revelar la razón por la que se canceló su segundo partido amistoso en medio de redadas migratorias en EE. UU.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) fue centro de críticas por parte de los aficionados tras revelar la razón por la que se canceló el próximo partido de la fecha FIFA contra Belice programado desde septiembre para jugarse el próximo martes 14 de octubre en el estadio SeatGeek de Chicago, en los Estados Unidos.

Y es que la hinchada se había mostrado inconforme desde que se conoció que el rival sería Belice, selección menor de la Confederación de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe (Concacaf) y afiliada también a la Uncaf, Unión Centroamericana de Fútbol.

Amplios sectores subestimaron al contrincante no solo por encontrarse en la casilla 181 del ranking FIFA, sino también por pertenecer a la que algunos tildaron como la segunda federación del continente después de Conmebol.

Pues bien, las críticas se reavivaron en la tarde del sábado cuando la cuenta oficial de La Vinotinto en X confirmó que se había cancelado el controversial partido que iba a suceder al del viernes, en el que la selección argentina derrotó por la mínima diferencia a Venezuela.

"La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informa que ha sido notificada por la empresa productora VMG Sports & Entertainment LLC, encargada de la organización del partido amistoso Venezuela vs. Belice —previsto para el martes 14 de octubre en Chicago—, que el encuentro ha sido cancelado, aludiendo circunstancias de fuerza mayor", informó el organismo por medio de un comunicado.

La notificación asegura que la empresa encargada "reconoció que se realizaron esfuerzos iniciales para explorar sedes alternativas, incluyendo una posible reubicación a Miami".

No obstante, los dirigentes del combinado sudamericano fueron notificados de lo que fue descrito en el mensaje como una "inviabilidad" considerada por la productora para llevar a cabo el traslado propuesto.

"La FVF lamenta esta situación que afecta la planificación deportiva de la Selección Nacional Absoluta, diseñada con antelación y en estricto cumplimiento de los protocolos FIFA para la presente fecha internacional", concluyeron.

Ante esto, varios internautas especularon sobre una razón distinta a la planteada en la comunicación y relacionada con un supuesto "fracaso" en la venta de boletería para el partido contra Belice.

Algunos alegaron que la asistencia en Miami contra Argentina fue pobre y que, si así fue cuando se trataba de un enfrentamiento en el que jugó la actual campeona del mundo, se estimaba entonces un aforo casi nulo en el siguiente partido entre dos selecciones de menor recorrido.

Entretanto, no se ignoró el hecho de la actual campaña de deportación del presidente estadounidense Donald Trump, que en las últimas semanas se ha intensificado sobre todo en ciudades como Chicago.

VEA TAMBIÉN "Se siente miedo y ansiedad en la comunidad": especialista sobre tensión en Chicago ante redadas del ICE contra inmigrantes o

Miembros de las distintas ONG y especialistas comunitarios han afirmado que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) ha realizado en Chicago una serie de controles sin autorización, por lo que la existencia de posibles redadas a los alrededores del SeatGeek en caso de que se jugara el partido, no fue descartada por la comunidad migrante.