NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Convocatoria de la selección de Argentina para el último juego de este 2025 - Foto: EFE
Selección Argentina

Sin el Dibu Martínez, pero con Messi al mando, Lionel Scaloni entregó la lista de convocados para la fecha FIFA de noviembre

noviembre 6, 2025
Por: Natalya Baquero González
El técnico de la Albiceleste entregó la lista de 24 jugadores para su último juego durante este 2025.

El entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, entregó la lista de convocados para el último juego de fogueo de este 2025, ante su similar de Angola. El listado cuenta con un par de novedades, entre ellas la ausencia de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y el no llamado de jugadores del fútbol argentino.

El líder y capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, encabeza la lista de 24 jugadores que viajarán a Luanda, la capital angoleña, para el último partido preparatorio del equipo de Scaloni este año, de cara a lo que será su participación en la Copa del Mundo de 2026.

La ausencia del arquero ‘Dibu’ Martínez sería por decisión técnica. Todo indica que el seleccionador habría tomado la decisión de darle un descanso al portero durante esta fecha FIFA, en la que les dará la oportunidad a los guardametas suplentes Walter Benítez y Gerónimo Rulli de sumar minutos.

Entre tanto, el no llamado de jugadores del balompié argentino se debe a que los equipos se encuentran en la recta final del campeonato. Así lo dio a conocer el mismo presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA).

“Desde la Liga y la AFA hemos tenido previsibilidad para todos los torneos. Este año se formó un calendario para que nuestros equipos puedan jugar las competencias sudamericanas con la mejor performance, sin tener fechas entre semana. Hablamos con Scaloni para que los jugadores del fútbol argentino no sean convocados”, indicó el máximo dirigente de la AFA, Claudio Tapia.

En cuanto a la ausencia de la joven promesa del Real Madrid, Franco Mastantuano, se debe a una lesión que padece el delantero.

Dentro de las novedades se encuentra el atacante Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, que regresa a la convocatoria.

Por su parte, recibieron su primer llamado a la absoluta los delanteros Joaquín Panichelli y Gianulca Prestianni; este último brilló con la selección de Argentina en la pasada Copa del Mundo de Chile de la categoría sub-20.

La selección de Argentina se reunirá el próximo lunes 10 de noviembre en España. Allí adelantará entrenamientos y el día jueves 13 del mismo mes viajará a Luanda, donde el día viernes 14 de noviembre se enfrentará ante Angola.

Convocados por la selección de Argentina para enfrentar a su similar de Angola

Arqueros: Gerónimo Rulli y Walter Benítez

Defensores: Nahuel Molina, Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz.

Delanteros: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez y Joaquín Panichelli.

