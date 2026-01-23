Trinity Rodman hace historia al convertirse en la futbolista mejor pagada del mundo: esta es la brecha salarial entre ella y Cristiano Ronaldo

La futbolista Trinity Rodman, una de las principales figuras de la liga estadounidense e hija del recordado basquetbolista de la NBA, Dennis Rodman, extendió el jueves su vínculo con el Washington Spirit hasta 2028 mediante un acuerdo que la convierte en la jugadora mejor remunerada del planeta.

De acuerdo con los medios deportivos ESPN y The Athletic, Rodman percibirá más de dos millones de dólares por temporada, incluyendo incentivos.

Asimismo, su representante, Mike Senkowski, aseguró que se trata del salario más alto alcanzado por una futbolista a escala internacional.

Hasta ahora, solo Sophia Wilson, del Portland Thorns, tenía garantizado un ingreso de un millón de dólares para la campaña 2026 de la NWSL, certamen que comenzará el próximo 13 de marzo.

Michele Kang, propietaria del Washington Spirit y de clubes europeos como el OL Lyonnes, destacó el valor de Rodman para la institución.

“Trinity es una jugadora generacional, pero, más importante aún, representa el futuro de este club y el futuro del fútbol femenino", sostuvo la empresaria.

La renovación fue firmada en el BMO Stadium de Los Ángeles, donde la delantera se encuentra concentrada con la selección estadounidense para disputar un amistoso ante Paraguay.

Sobre este sueño materializado, Rodman manifestó: “Estoy muy feliz, muy bendecida, creo que es un momento monumental y transformador”.

Brecha salarial entre ella y el futbolista mejor pagado del mundo, Cristiano Ronaldo:

La diferencia entre Rodman y ‘CR7’ es abismal: 234 millones de dólares. El experimentado delantero luso gana, por temporada, exactamente 200 millones de euros (236 millones de dólares, al cambio), mientras que Trinity empezará de devengar dos millones de dólares.