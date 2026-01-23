NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Viernes, 23 de enero de 2026
Cristiano Ronaldo

Trinity Rodman hace historia al convertirse en la futbolista mejor pagada del mundo: esta es la brecha salarial entre ella y Cristiano Ronaldo

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Futbolistas Trinity Rodman y Cristiano Ronaldo - Fotos: EFE / AFP
Futbolistas Trinity Rodman y Cristiano Ronaldo - Fotos: EFE / AFP
Sobre este sueño materializado, la jugadora manifestó: "Estoy muy feliz, muy bendecida, creo que es un momento monumental y transformador".

La futbolista Trinity Rodman, una de las principales figuras de la liga estadounidense e hija del recordado basquetbolista de la NBA, Dennis Rodman, extendió el jueves su vínculo con el Washington Spirit hasta 2028 mediante un acuerdo que la convierte en la jugadora mejor remunerada del planeta.

o

De acuerdo con los medios deportivos ESPN y The Athletic, Rodman percibirá más de dos millones de dólares por temporada, incluyendo incentivos.

Asimismo, su representante, Mike Senkowski, aseguró que se trata del salario más alto alcanzado por una futbolista a escala internacional.

Hasta ahora, solo Sophia Wilson, del Portland Thorns, tenía garantizado un ingreso de un millón de dólares para la campaña 2026 de la NWSL, certamen que comenzará el próximo 13 de marzo.

Michele Kang, propietaria del Washington Spirit y de clubes europeos como el OL Lyonnes, destacó el valor de Rodman para la institución.

o

“Trinity es una jugadora generacional, pero, más importante aún, representa el futuro de este club y el futuro del fútbol femenino", sostuvo la empresaria.

La renovación fue firmada en el BMO Stadium de Los Ángeles, donde la delantera se encuentra concentrada con la selección estadounidense para disputar un amistoso ante Paraguay.

Sobre este sueño materializado, Rodman manifestó: “Estoy muy feliz, muy bendecida, creo que es un momento monumental y transformador”.

Brecha salarial entre ella y el futbolista mejor pagado del mundo, Cristiano Ronaldo:

o

La diferencia entre Rodman y ‘CR7’ es abismal: 234 millones de dólares. El experimentado delantero luso gana, por temporada, exactamente 200 millones de euros (236 millones de dólares, al cambio), mientras que Trinity empezará de devengar dos millones de dólares.

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Trinity Rodman

Fútbol

Dinero

Salario

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El hombre que lideró el rescate de María Corina Machado está dispuesto a liberar a presos políticos o sacar de Venezuela a miembros del régimen que quieran desertar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena": Roberto Deniz analiza presente de Saab en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué le depara al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Deportes

Ver más
Boxeo genérico / FOTO: EFE
Boxeo

El boxeador Anthony Joshua resultó herido en un accidente de tráfico en Nigeria en el que murieron dos personas

Aryna Sabalenka, tenista bieloruusa / FOTO: EFE
Aryna Sabalenka

Lo que dijo Sabalenka cuando le preguntaron por la petición de una tenista ucraniana de prohibir que sus colegas rusas jueguen mientras persista la guerra

Ousmane Dembélé, futbolista francés - Foto: EFE
Dembelé

Control, gambeta y vaselina: el golazo del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, que desde ya es candidato para el Premio Puskás

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Juicio contra Maduro

Magíster en inteligencia estratégica explica detalles del juicio de Nicolás Maduro y su captura

Boxeo genérico / FOTO: EFE
Boxeo

El boxeador Anthony Joshua resultó herido en un accidente de tráfico en Nigeria en el que murieron dos personas

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano junto a sus colaboradores - Foto: EFE
Dictadura de Maduro

Maduro se mofa de la tensión entre la Casa Blanca y Miraflores: "Me han hecho famoso en todo el mundo"

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez habló de los acuerdos petroleros con Estados Unidos y anunció leyes en materia energética y comercial ante la Asamblea Nacional ilegítima

Trump y buque petrolero en Venezuela. (EFE - Foto de referencia)
Donald Trump

Departamento de Energía de Estados Unidos publica detalles del acuerdo petrolero anunciado por Trump con el régimen venezolano

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Aryna Sabalenka, tenista bieloruusa / FOTO: EFE
Aryna Sabalenka

Lo que dijo Sabalenka cuando le preguntaron por la petición de una tenista ucraniana de prohibir que sus colegas rusas jueguen mientras persista la guerra

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre