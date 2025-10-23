Venezuela ya no será sede de la primera Copa América de Béisbol

La primera Copa América de Béisbol ya no se disputará en Venezuela, por problemas de logística, y será Panamá quien albergará el torneo en su totalidad. A través de un comunicado de prensa, la Confederación Panamericana de Beisbol detalló que el evento contará con un solo país anfitrión.

"Venezuela hizo todos los esfuerzos logísticos para que uno de los grupos se realizará en su país, pero finalmente será Panamá el anfitrión de los dos grupos y todos los juegos del evento", señaló en el escrito.

Se tenía previsto que el juego inaugural sería en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas y el resto de los partidos en el Jorge Luis García Carneiro de La Guaira.

La confederación además aclaró que se mantendrá el orden de los grupos previamente seleccionados.

Grupo A: Venezuela, Cuba, República Dominicana, México, Curazao y Nicaragua.

Grupo B: Panamá, Colombia, Brasil, Puerto Rico, Argentina y Canadá.

La decisión de mantener una sola sede, tampoco alterará el calendario acordado que estipula el inicio de la copa el 12 de noviembre, la super ronda el 19 de noviembre y la ronda de medallas el 22 de noviembre.

Los encuentros se desarrollarán en el Mariano Rivera de La Chorrera, al oeste de Panamá.