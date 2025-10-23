NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Jueves, 23 de octubre de 2025
Copa América

Venezuela ya no será sede de la primera Copa América de Béisbol

octubre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Copa América de Béisbol
La confederación aclaró que se mantendrá el orden de los grupos previamente seleccionados.

La primera Copa América de Béisbol ya no se disputará en Venezuela, por problemas de logística, y será Panamá quien albergará el torneo en su totalidad. A través de un comunicado de prensa, la Confederación Panamericana de Beisbol detalló que el evento contará con un solo país anfitrión.

o

"Venezuela hizo todos los esfuerzos logísticos para que uno de los grupos se realizará en su país, pero finalmente será Panamá el anfitrión de los dos grupos y todos los juegos del evento", señaló en el escrito.

Se tenía previsto que el juego inaugural sería en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas y el resto de los partidos en el Jorge Luis García Carneiro de La Guaira.

La confederación además aclaró que se mantendrá el orden de los grupos previamente seleccionados.

La decisión de mantener una sola sede, tampoco alterará el calendario acordado que estipula el inicio de la copa el 12 de noviembre, la super ronda el 19 de noviembre y la ronda de medallas el 22 de noviembre.

Los encuentros se desarrollarán en el Mariano Rivera de La Chorrera, al oeste de Panamá.

Temas relacionados:

Copa América

Panamá

Béisbol venezolano

Copa América de Béisbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No podemos permitir que Petro nos ponga en peligro, todo porque está sirviendo a su socio Maduro": Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido": Alejandro Hernández sobre crisis en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Queda el gobierno de corrupción para ratos”: lapsus en el Senado por parte de la vicepresidenta segunda de España

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Temía morir como esclava sexual": las crudas palabras de Virginia Giuffre que ponen contra las cuerdas al príncipe Andrés

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Se ha convertido Ecuador en el principal punto de salida de la droga como sugiere Gustavo Petro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y Donald Trump / FOTO: EFE
Donald Trump

"Él es un matón y es un hombre malo... y más le vale cuidarse, o tomaremos acciones muy serias contra él y su país": Trump cuestionó duramente de nuevo a Petro

Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas en el Pacífico
Narcotráfico

Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas, la primera destruida en el Pacífico

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Administración Trump

Administración Trump ya habría dado la orden de “eliminar a Nicolás Maduro” según The Washington Post

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - AFP
Daniel Noboa

Investigan presunto intento de envenenamiento contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
María Elvira Salazar

Congresista republicana María Elvira Salazar cuestiona a Petro en NTN24: “ha permitido que crezcan 300% las plantaciones de coca, una vergüenza para el país”

Más de Deportes

Ver más
Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

"Muchos jugadores no sabían la importancia del partido que se estaban jugando": exjugador de La Vinotinto lanzó duras críticas tras debacle en Eliminatorias

Así le fue al Cali y Santa Fe en el inicio de la Copa Libertadores Femenina 2025 - Foto: EFE
Copa Libertadores

Balance positivo para los equipos colombianos en el inicio de la Copa Libertadores Femenina 2025

Diego Forlán | Foto: EFE
Diego Forlán

El histórico futbolista uruguayo Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas durante un partido de veteranos

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Foto de referencia: AFP
Israel

Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de la expectativa por los diálogos para terminar el conflicto

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

Ella es María Corina Machado, la cara visible de la oposición y la esperanza para la libertad de Venezuela

Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

"Muchos jugadores no sabían la importancia del partido que se estaban jugando": exjugador de La Vinotinto lanzó duras críticas tras debacle en Eliminatorias

Receta estofado de calabacín
Ponte al Día

Paso a paso para preparar un rico estofado de calabacín, una receta llena de mucho sabor

Así le fue al Cali y Santa Fe en el inicio de la Copa Libertadores Femenina 2025 - Foto: EFE
Copa Libertadores

Balance positivo para los equipos colombianos en el inicio de la Copa Libertadores Femenina 2025

Gustavo Petro | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda