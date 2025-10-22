NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Suspenden la celebración de canonización de JGH y la madre Rendiles en el Estadio Monumental: Cada parroquia hará su evento

octubre 22, 2025
Por: Maryorin Méndez
CEV - Foto NTN24
La noticia fue confirmada en rueda de prensa este miércoles.

Será cada parroquia la encargada de los actos de celebración en Venezuela de sus dos santos: José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, ya que no podrá realizarse el evento en estadio Monumental Simón Bolívar.

Aunque la razón que dio la iglesia es la capacidad del estadio (40 mil personas) , el anuncio tres días antes del evento coincide con la reacción de Maduro frente al discurso del cardenal Baltasar Porras en Roma, a favor de los presos políticos y la libertad en Venezuela.

Lejos de lamentar la noticia, las personas han opinado en redes sociales que ahora la iglesia estará en las parroquias junto con los vecinos celebrando a sus santos.

"No necesitamos grandes estadios para manifestar nuestra fe. Mucho mejor. Que cada parroquia y cada venezolano tanto en Venezuela, como en el mundo... Sigamos alegres por este acontecimiento", escribieron seguidores de NTN24 en nuestra cuenta en Instagram.

Maduro contra Porras

Nicolás Maduro cargó contra el cardenal venezolano Baltasar Porras, de quien dijo "conspiró toda su vida" contra el hoy santo José Gregorio Hernández.

En la víspera de la canonización de José Gregorio Hernández en Roma, Porras ofreció un contundente discurso que resonó en todos los venezolanos.

Desde la Universidad Lateranense, Porras enumeró todos los males que aquejan a los venezolanos, pidió por la liberación de todos los presos políticos y denunció la militarización, la violencia y la corrupción; así como el irrespeto a la voluntad popular en clara referencia al fraude electoral en las presidenciales del 2024.

