Violenta pelea entre aficionados del Junior y el Real Cartagena dejó una persona muerta tras el partido de Copa Libertadores

La reciente jornada de la Copa Libertadores que se dio en Cartagena entre el Palmeiras y el Junior de Barranquilla dejó un escenario de violencia. Tras el final del partido los hinchas del conjunto 'tiburón' se sumieron en una batalla campal con los aficionados del Real Cartagena, que deja hasta el momento una víctima mortal.

En las imágenes que se han vuelto viral en redes sociales se puede ver a las dos hinchadas envueltas en un enfrentamiento bastante violento. Con piedras, palos, cuchillos y machetes las dos aficiones se enfrentaron en las calles generando pánico entre los transeúntes e impidiéndoles el paso.

Las autoridades locales han reportado el fallecimiento de un seguidor del Junior, identificado como Gabriel Alfredo Acosta Navas. El hombre, de 32 años, era el líder de la barra brava 'Los Kuervos' en Cartagena del Junior.

Según el medio El Universal, el hombre murió en la noche de este miércoles al salir del estadio Jaime Morón luego del empate entre el conjunto colombiano y el Palmeiras.

Por redes ha circulado el video de su brutal muerte, en el que se ve cómo es acorralado en la parte externa de un conjunto residencial y recibe 12 puñaladas, de acuerdo con lo informado por El Universal.

La Policía Metropolitana le habría informado al medio que la patrulla de vigilancia llegó y trasladó a Acosta a la sala de urgencias del Hospital Universitario del Caribe. Sin embargo, el hombre falleció a las 2 de la madrugada de este jueves mientras luchaba por su vida.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció desde su cuenta en la red social de X, en donde aseguró que "Lamentamos profundamente lo ocurrido con el barrista Gabriel Acosta, asesinado a manos de criminales que dicen ser hinchas".

"La Policía de Cartagena está tras su búsqueda desde anoche y ofrece recompensa por quien dé información sobre el paradero de estos delincuentes. No descansaremos hasta capturarlos. Por último y no menos importante, hay que dejar claro que estas situaciones extradeportivas, lamentables e indeseadas, de ninguna manera ponen en riesgo ni esta ni ninguna actividad de carácter masiva planeada en la ciudad", sentenció.

Además, el mandatario local puntualizó que de la Alcaldía en conjunto con nuestra fuerza pública y demás agencias de seguridad del Estado "siempre han estado 100% listas y preparadas para garantizar la tranquilidad y seguridad de todos. Haremos balance con rigor, corregiremos lo que haya a lugar, ajustaremos y nos prepararemos para el próximo encuentro copero en mayo".