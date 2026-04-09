NTN24
Jueves, 09 de abril de 2026
Jueves, 09 de abril de 2026
Copa Libertadores

Violenta pelea entre aficionados del Junior y el Real Cartagena dejó una persona muerta tras el partido de Copa Libertadores

abril 9, 2026
Por: Diana Pérez
Partido entre el Junior y el Palmeiras en la Copa Libertadores | Foto: EFE
Partido entre el Junior y el Palmeiras en la Copa Libertadores | Foto: EFE
Con piedras, palos, cuchillos y machetes las dos aficiones se enfrentaron en las calles generando pánico entre los transeúntes e impidiéndoles el paso.

La reciente jornada de la Copa Libertadores que se dio en Cartagena entre el Palmeiras y el Junior de Barranquilla dejó un escenario de violencia. Tras el final del partido los hinchas del conjunto 'tiburón' se sumieron en una batalla campal con los aficionados del Real Cartagena, que deja hasta el momento una víctima mortal.

En las imágenes que se han vuelto viral en redes sociales se puede ver a las dos hinchadas envueltas en un enfrentamiento bastante violento. Con piedras, palos, cuchillos y machetes las dos aficiones se enfrentaron en las calles generando pánico entre los transeúntes e impidiéndoles el paso.

Las autoridades locales han reportado el fallecimiento de un seguidor del Junior, identificado como Gabriel Alfredo Acosta Navas. El hombre, de 32 años, era el líder de la barra brava 'Los Kuervos' en Cartagena del Junior.

Según el medio El Universal, el hombre murió en la noche de este miércoles al salir del estadio Jaime Morón luego del empate entre el conjunto colombiano y el Palmeiras.

Por redes ha circulado el video de su brutal muerte, en el que se ve cómo es acorralado en la parte externa de un conjunto residencial y recibe 12 puñaladas, de acuerdo con lo informado por El Universal.

La Policía Metropolitana le habría informado al medio que la patrulla de vigilancia llegó y trasladó a Acosta a la sala de urgencias del Hospital Universitario del Caribe. Sin embargo, el hombre falleció a las 2 de la madrugada de este jueves mientras luchaba por su vida.

o

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció desde su cuenta en la red social de X, en donde aseguró que "Lamentamos profundamente lo ocurrido con el barrista Gabriel Acosta, asesinado a manos de criminales que dicen ser hinchas".

"La Policía de Cartagena está tras su búsqueda desde anoche y ofrece recompensa por quien dé información sobre el paradero de estos delincuentes. No descansaremos hasta capturarlos. Por último y no menos importante, hay que dejar claro que estas situaciones extradeportivas, lamentables e indeseadas, de ninguna manera ponen en riesgo ni esta ni ninguna actividad de carácter masiva planeada en la ciudad", sentenció.

Además, el mandatario local puntualizó que de la Alcaldía en conjunto con nuestra fuerza pública y demás agencias de seguridad del Estado "siempre han estado 100% listas y preparadas para garantizar la tranquilidad y seguridad de todos. Haremos balance con rigor, corregiremos lo que haya a lugar, ajustaremos y nos prepararemos para el próximo encuentro copero en mayo".

Temas relacionados:

Copa Libertadores

Junior

Palmeiras

Pelea

Violencia

Muerte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Entre una cadena perpetua o la posibilidad de 15 o 20 años de prisión, Cilia Flores va a dejar a un lado a Maduro para salvar su pellejo": José Amalio Graterol

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cómo debe estar un pueblo de desesperado para celebrar las bombas”: activista sobre la situación en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Sin cifras Delcy Rodríguez anuncia medidas para recuperar una economía que su mismo régimen destruyó

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Un gobierno elegido democráticamente", el objetivo de EE. UU. en Venezuela según confirmó el Departamento de Estado a NTN24

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Altercados en marchas en Caracas, Venezuela
Marchas

Se registran choques en Caracas entre la marcha de trabajadores y fuerzas del régimen que impiden su paso hacia Miraflores

Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados en Estados Unidos - Foto: EFE
Cilia Flores

"Entre una cadena perpetua o la posibilidad de 15 o 20 años de prisión, Cilia Flores va a dejar a un lado a Maduro para salvar su pellejo": José Amalio Graterol

Delcy Rodríguez - Foto EFE
Venezuela

Sin cifras Delcy Rodríguez anuncia medidas para recuperar una economía que su mismo régimen destruyó

Protestas en Irán
Ataque al régimen de Irán

“Cómo debe estar un pueblo de desesperado para celebrar las bombas”: activista sobre la situación en Irán

Familiares de presos políticos participan en una movilización a las afueras del Rodeo I (Caracas, Venezuela) - Foto: EFE
Presos políticos

"El término 'preso político' se quedó corto, son presos de la arbitrariedad del poder": María Costanza Cipriani sobre el asedio del régimen contra su esposo, Perkins Rocha

Más de Deportes

Ver más
Jugadores de la Roma | Foto: AFP
Roma

Noche de terror: jugador de la Roma fue secuestrado en su casa junto a su familia mientras los ladrones realizaban millonario robo

Juan David Cabal, defensor de la Juventus - Foto: EFE
Juventus

Desde la Premier League estarían siguiendo de cerca al defensor colombiano Juan David Cabal

Trofeo de la Copa del Mundo - Foto EFE
Mundial 2026

Se pierden el Mundial: dos atacantes clave de selecciones distintas sufren lesión en el tendón de Aquiles

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro Urrego - AFP
Gustavo Petro

Polémica por presuntas interceptaciones ilegales a candidato presidencial en Colombia salpica a Petro

Bola de fuego | Foto ESA /ALLYSKY7
Fenómeno

La NASA confirmo que este miércoles una extraña “bola de fuego” atravesó los cielos y brilló más que el planeta Venus: así se vio

Premios Oscar (AFP)
Oscar

Premios Oscar 2026: nominados, hora y canales donde podrá ver la ceremonia en vivo

Juancho de la Espriella | Foto: EFE
Artistas

Acordeonero Juancho de la Espriella fue hospitalizado en Bogotá y está a la espera de intervención quirúrgica

Ansiedad - Foto de referencia: Canva
Psicología

¿Cómo encontrar estabilidad interior en medio de un mundo tan caótico? Expertas en psicología responden

Bombardeos | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Rusia dice que Irán tiene que ponerle “fin de inmediato a las acciones” militares en la región

Candidatos para la Presidencia de Colombia | Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

La Gran Encuesta: así va la intención de voto para la primera vuelta presidencial en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre