"Yo me siento orgulloso de ser venezolano": jugador que ha hecho parte de La Vinotinto habría sido víctima de insulto xenófobo por parte de su entrenador

Por la selección venezolana han pasado varios jugadores a lo largo de los últimos años con el objetivo de clasificar a un Mundial por primera vez. Precisamente, el pasado mes, La Vinotinto no pudo acceder a la cita orbital de 2026 y tampoco al repechaje tras perder por goleada ante Colombia por 6 a 3.

Al margen de la eliminación del Mundial de Norteamérica de 2026, en las últimas horas se conoció que un jugador venezolano habría sido víctima de un insulto xenófobo por parte de su propio entrenador en el fútbol internacional.

Se trata de Arquímedes Figuera, quien vistió los colores de La Vinotinto en 23 partidos entre 2011 y 2019 de manera intermitente.

El centrocampista del Blooming de Bolivia habría tenido una fuerte discusión con su entrenador Mauricio Soria que incluso casi termina en golpes, según reveló la prensa boliviana.

La prensa del país del Altiplano aseguró que el entrenador Soria le habría dicho a Figuera “venezolano de mier...”, en medio de la álgida discusión que tuvieron.

Los hechos habrían sido corroborados por el mismo jugador venezolano, quien en redes sociales publicó un extenso de desahogo sobre lo sucedido.

"Gracias por recordarme de dónde soy, yo sí me siento orgulloso de ser venezolano y eso para mí no es un insulto, más bien es un halago”, comenzó diciendo el mediocampista.

“'Concha de tu mad....', como también me dijiste sí lo soy, pero dentro de un campo de juego, mis padres siempre me enseñaron a respetar y creo que tú no sabes lo que es el respeto", sostuvo el jugador en un posteo en redes sociales.

Cabe recordar que Figuera disputó las Eliminatorias a Rusia 2018, además de las Copas América de 2016 y 2019 con la selección venezolana.