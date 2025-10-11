"Vos estás afuera del Mundial, lo vas a ver": el tenso cruce de Rodrigo de Paul con jugador venezolano durante el amistoso de La Vinotinto ante Argentina

Un mes después de la debacle de la selección venezolana ante Colombia, en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, La Vinotinto regresó a las canchas, esta vez para medirse en un amistoso a su similar de Argentina.

El encuentro, que se disputó en el estadio Hard Rock, en Miami, Estados Unidos, dejó buenas impresiones para la renovación de la selección venezolana que desde ya piensa en la clasificación al Mundial de 2030.

Pese a que todavía no tiene entrenador confirmado para el nuevo proceso que arranca, la selección venezolana mostró un juego óptimo con el exjugador Oswaldo Vizcarrondo al mando ante la campeona del mundo.

Venezuela cayó por 1 a 0 ante la Albiceleste con un gol solitario de Giovani Lo Celso a los 31 minutos.

La selección Vinotinto, que tuvo un equipo renovado sin sus referentes, tuvo en varias ocasiones la oportunidad de empatar el encuentro, no obstante, no tuvo suerte en la definición.

Pero al margen del resultado y el buen desempeño de La Vinotinto pese a la derrota, recientemente se conoció un video que dejó en evidencia el enfrentamiento de un jugador venezolano con Rodrigo de Paul.

Las imágenes que han circulado en redes sociales muestran el momento en el que el mediocampista de la selección argentina arremete contra el venezolano Gleiker Mendoza, quien regresó a la convocatoria tras su debut en enero de este año ante Estados Unidos en un amistoso.

Las cámaras de la transmisión televisiva captaron el momento en el que De Paul insulta al jugador Vinotinto y luego saca en cara la clasificación al Mundial de la que Venezuela no pudo alcanzar.

“Vos estás afuera (del Mundial), vos lo vas a ver”, fueron las palabras que le dijo De Paul a Mendoza cuando se disponía a cobrar un tiro de esquina.

Cabe recordar que De Paul también se cruzó con varios jugadores de la selección venezolana en el encuentro de Eliminatorias en Maturín.