Cuatro semanas de cierre de Gobierno Federal en EE. UU.: ¿Cuál es su impacto?

El cierre del Gobierno de Estados Unidos entró en su cuarta semana sin esperanzas de acuerdo en el Congreso.

En paralelo, expertos prevén que la economía del país perderá entre 7.000 millones y 14.000 millones de dólares.

Varios servicios siguen afectados mientras el Gobierno intenta apaciguar las preocupaciones.

Lorelei Salas, abogada y profesora universitaria, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24 para hablar del tema.