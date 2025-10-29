NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

Cuatro semanas de cierre de Gobierno Federal en EE. UU.: ¿Cuál es su impacto?

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Lorelei Salas, abogada y profesora universitaria, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24 para hablar del tema.

El cierre del Gobierno de Estados Unidos entró en su cuarta semana sin esperanzas de acuerdo en el Congreso.

En paralelo, expertos prevén que la economía del país perderá entre 7.000 millones y 14.000 millones de dólares.

Varios servicios siguen afectados mientras el Gobierno intenta apaciguar las preocupaciones.

Lorelei Salas, abogada y profesora universitaria, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24 para hablar del tema.

Temas relacionados:

Gobierno de Estados Unidos

Donald Trump

Economía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cuatro semanas de cierre de Gobierno Federal en EE. UU.: ¿Cuál es su impacto?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Operativo en Río de Janeiro: ¿una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico en Brasil?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Lo que hay detrás de uno de los sobrevivientes a los ataques a narcolanchas en el Pacífico: ya había sido condenado en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Economía

Ver más
"El Esequibo es nuestro": aseguró Delcy Rodríguez al leer el comunicado
Despliegue militar

Delcy Rodríguez propone a Maduro que suspenda todos los acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago

Foto de referencia de dólares (EFE)
Precio del dólar en Venezuela

Dólar en Venezuela mantiene incremento diario de 1% y se acerca a los 200 bolívares

Precio del dólar en Venezuela

Dólar BCV cierra otra semana en alza: así fue el repunte registrado en apenas cinco días

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Partido de la Copa Davis organizado por la Federación Internacional de Tenis | Foto: AFP
Tenis

Federación Internacional de Tenis anunció drástico cambio que tendrá para inicios de 2026

"El Esequibo es nuestro": aseguró Delcy Rodríguez al leer el comunicado
Despliegue militar

Delcy Rodríguez propone a Maduro que suspenda todos los acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago

Militantes de Hamás (EFE)
Hamás

Hamás acepta liberar a todos los rehenes israelíes según el plan para Gaza de Trump, quien dice que Israel debe parar bombardeos

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Pese a su marcar gol y asistencia en la victoria del Bayern Múnich, Luis Díaz es duramente criticado por mano a mano que erró

Receta de pasta fría cremosa - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Paso a paso para preparar una rica y deliciosa pasta fría cremosa

Selección Colombia Femenina Sub-17 - Foto: EFE
Mundial Sub-17

Un nuevo sueño mundialista: la selección Colombia Sub-17 Femenina disputará la Copa del Mundo; así será su recorrido

Selecciones de fútbol - Foto AFP
Mundial 2026

Proponen como candidata a ganar el Mundial a inesperada selección que ha derrotado a los campeones del mundo en los últimos partidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda