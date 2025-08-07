“Los aranceles podrían afectar ciertos mercados de América Latina”: experto sobre la imposición del gravamen a varios países

Entraron en vigor los aranceles que impuso Estados Unidos a más de 90 países, la tarifas van desde el 10 % hasta un 50 % en casos como el de Brasil.

Laos y Myanmar con 40 %, Suiza tendrán aranceles del 39 %, Iraq y Serbia del 35 %, para Taiwán será del 20 % y Tailandia son del 19 %. Israel, Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Turquia y Venezuela tendrán un gravamen del 15 %.

En el caso de India, un arancel del 25 % entró en vigor este jueves y a finales de mes se sumará un adicional del 25 % ante la compra de petróleo y gas ruso.

Según la Casa Blanca, con México llegaron a una prórroga de 90 días en la que se mantendrá el arancel del 25 % a los productos que no hagan parte del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.

Según el secretario de Comercio de Estados Unidos, esperan recaudar 50 mil millones de dólares al mes en ingresos arancelarios.

Para hablar de los aranceles impuestos por Estados Unidos, se conectó en La Tarde de NTN24 Álvaro Vértiz, director para américa latina de DGA Group, una firma de asesoría global en economía, quien explicó como estos aranceles afectarán a América Latina.

“Afectan en el sentido en que los países estarán enfrentando de una manera u otra una imposición de aranceles lo cual podría afectar sus exportaciones y el comercio que tienen con el mercado más importante del mundo. Dentro de América Latina tenemos diferentes realidades, por un lado México que es altamente dependiente de exportaciones a Estados Unidos con más del 80% o Colombia con un 30%, pero los otros países tienen menos porcentaje”, aseveró.

También se refirió a qué tan afectado se está viendo Estados Unidos con los aranceles: “Todo indica hasta el momento que la Unión Americana ha sido el gran ganador, pero me parece que esto está visto en el corto plazo, pues algo que está pasando es que muchos de los importadores están absorbiendo el costo de los aranceles con el fin de no afectar su comercio y su demanda, entonces comprometen sus utilidades y esto no es sostenible (…) todavía es muy temprano para ver los efectos”.