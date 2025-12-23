NTN24
Martes, 23 de diciembre de 2025
Martes, 23 de diciembre de 2025
Presupuesto

Presidente Petro decreta emergencia económica en Colombia por 30 días: se esperan nuevos impuestos para financiar el presupuesto de 2026

diciembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
El decreto permitirá al gobierno adoptar impuestos especiales para alcanzar la meta de 16 billones de pesos que, según Petro, se necesitan para manejar las finanzas del país el próximo año.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este lunes al país en emergencia económica por 30 días alegando una "inminente crisis fiscal", luego de que el Congreso archivara una reforma tributaria con la que buscaba obtener recursos adicionales para el presupuesto de 2026.

El decreto permitirá al gobierno adoptar impuestos especiales para alcanzar la meta de 41.000 millones de dólares que, según Petro, se necesitan para manejar las finanzas del país el próximo año. Todavía no se conocen los alcances específicos que tendrá la medida ni los tributos que se implementarán.

Dicha medida llega pese a que la economía colombiana se fortalece y supera las proyecciones de los analistas, que esperan una subida en el PIB de entre 2,6 y 2,7% hacia el final del año.

o

Pero el gasto público crece de la mano del endeudamiento, sin un aumento sustancial de la recaudación. Entre 2023 y 2024, el déficit fiscal subió 2,5 puntos porcentuales y analistas esperan que el indicador cierre por encima del 7% en 2025.

Para cerrar esa brecha, Petro apostó por una nueva reforma tributaria que aspiraba recaudar, mediante nuevos impuestos, unos 4.000 millones de dólares para añadir al presupuesto nacional del próximo año.

Pero el Congreso archivó el proyecto a inicios de este mes en medio de advertencias del mandatario sobre recortes a la inversión pública.

Según el decreto firmado por Petro, Colombia se encuentra ante una "inminente crisis fiscal" que podría ocasionar "un ajuste drástico" en las finanzas del Estado y afectar el "bienestar de la población".

o

"El gobierno no va a dejar que se desate una crisis", afirmó el mandatario en la red social X luego de que el legislativo hundiera su paquete tributario. "Si no hay emergencia (económica), hay recorte", adelantó.

Con el decreto de emergencia, el gobierno espera "garantizar la recuperación de los recursos que el Congreso dejó desfinanciado" tras el archivo de la reforma tributaria, dijo el ministro de Hacienda Germán Ávila, que adelantó el anuncio el viernes en una rueda de prensa.

Temas relacionados:

Presupuesto

Decreto

Emergencia

Gustavo Petro

Congreso de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Estados Unidos finalmente comprendió el peligro que representa para el hemisferio”: análisis de las operaciones en el Caribe contra el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay un presupuesto desbordado creciente en estos tres años”: experto sobre el decreto de emergencia económica que pretende emitir Petro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump advierte a Maduro: "Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Están detenidos injustamente y se están muriendo en las cárceles": familiar de presa política en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Esto ya no se trata de derecha o de izquierda, se trata de un pueblo sometido": analista sobre crisis humanitaria en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Este es el balance del primero año de gobierno de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Economía

Ver más
América Latina | Foto Canva
América Latina

América Latina y el Caribe alcanzan su nivel más bajo de pobreza monetaria, según organismo de la ONU

Compras/ Bandera de Colombia - Fotos Canva de referencia
Black Friday

Revelan billonaria cifra récord que recaudó Colombia en el último Viernes Negro

Claudia Sheinbaum, presidente de México (EFE)
Aranceles

México impone aranceles a una docena de países incluido China y una nación sudamericana con poderosa economía

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Referencia de Golfo | Foto NASA
Ciencia

Geólogos españoles descubren una "cicatriz" que divide a dos continentes: la fractura crece cada año y podría reconfigurar el mapa de la Tierra

Corte Penal Internacional
CPI

La CPI sigue recabando información sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Stranger Things - AFP
Stranger Things

Estreno de la última temporada de ‘Stranger Things’ hizo colapsar el servicio en directo de Netflix

Michaela Benthaus - Foto AFP
Viaje al espacio

Empresa de reconocido magnate, que no es Elon Musk, llevó al espacio por primera vez a una persona con paraplejia

Cabezas del régimen venezolano: Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López-Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Pese a advertencia de Trump por el espacio aéreo, el régimen de Maduro anunció que iba a investigar el bombardeo de narcolanchas en el Caribe

Policía colombiana / @PoliciaColombia
Colombia

Reconocida influencer colombiana murió tras un accidente de tránsito en Medellín

Frontera Colombia - Venezuela - AFP
Frontera entre Colombia y Venezuela

Migración Colombia advierte a venezolanos sobre nuevas estafas a migrantes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre