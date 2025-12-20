NTN24
Sábado, 20 de diciembre de 2025
Análisis

Expertos analizan el cierre económico de México en 2025: ¿Parece fuerte desde afuera, pero frágil por dentro?

diciembre 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: Mesa de periodistas
Marco Mares, periodista y columnista, y Alberto Bello, periodista y analista, coincidieron en NTN24 acerca de que el país tiene mucho por mejorar a nivel de su economía.

México cierra 2025 con dos lecturas contrastantes: para algunos el balance en términos económicos es positivo, aseguran que se evitó la recesión, los mercados se mantuvieron estables y la inversión extranjera alcanzó niveles históricos.

La visión contraria es igual de contundente: el crecimiento real fue menor al 1% la inversión pública cayó a mínimos históricos, mientras que el clima de incertidumbre por la revisión de los nuevos aranceles ha frenado a la inversión productiva.

Marco Mares, periodista y columnista, y Alberto Bello, periodista y analista, hablaron sobre este tema en el programa Mesa de Periodistas de NTN24.

"Yo podría estar entre los pesimistas en la perspectiva de lo que está ocurriendo con la economía mexicana", aseguró Mares, quien a su vez cree que "México está llegando a una situación diferente en términos de energía".

El periodista y columnista considera que en el país se está viviendo una situación de crecimiento económico "muy débil para el sexenio actual". "Deberíamos estar mejor buscando la posibilidad de alcanzar un crecimiento económico mayor", expresó.

Bello, por su parte, aseveró que hay un factor que ayuda "mucho" al país y es Estados Unidos, a cuya economía calificó de "muy dinámica".

"Hay que buscar otros caminos para garantizar la seguridad energética que es lo que necesitamos", acotó Bello.

El analista coincidió con Mares y concluyó que "es evidente que se hicieron muchas cosas sin pensarlas bien" durante el año económico de México.

