Costo de los peajes aumenta desde este viernes 16 de enero: así quedaron las nuevas tarifas en 2026

Viajar por carretera en Colombia será más costoso a partir de este viernes 16 de enero, de acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quien confirmó las nuevas tarifas de los peajes para este 2026.

Esta nueva actualización de precios de los peajes se realizará en cumplimiento de la normatividad vigente y con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que fue del 5,10%.

“En cumplimiento de la normatividad vigente, las tarifas de peajes a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura serán actualizadas a partir del próximo 16 de enero, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor IPC”, indicó el vicepresidente ejecutivo de la ANI, Roberto Uparela.

“Adicionalmente, y como lo informamos en el año 2025, 15 peajes tendrán un incremento complementario, además del IPC, en el marco del proceso de normalización tarifaria establecido en el Decreto 050”, agregó.

Así quedó el incremento autorizado por la ANI en 2026:

De acuerdo con la entidad, 15 peajes ubicados en seis departamentos actualizaron sus tarifas para vehículos de Categoría I.

Entre los peajes más costosos, se encuentra Pipiral, en el departamento del Meta, con una tarifa de $27.746, seguido por Machetá, en Cundinamarca, con $27.326.

En Antioquia, los peajes de Cisneros y Aburrá quedaron en $25.855 y $24.909. En Nariño, el peaje El Placer se quedó en $20.915, mientras que Boquerón I y II, en Cundinamarca en $19.864 cada uno.

Respeto a la vía al Llano, el peaje Boquerón pasó de $18.900 a $20.800 para vehículos de Categoría I.

En el norte de Bogotá, el peaje Los Andes pasó de $13.600 a $14.225, un aumento cercano al 5 %.

“Es importante precisar que estos incrementos se aplican en cumplimiento de los marcos contractuales y regulatorios vigentes, y responden tanto a la actualización inflacionaria como a los compromisos derivados del avance en la ejecución de los proyectos concesionados”, precisó la ANI.