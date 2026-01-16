NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Viernes, 16 de enero de 2026
Economía

Costo de los peajes aumenta desde este viernes 16 de enero: así quedaron las nuevas tarifas en 2026

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Peaje - Foto de referencia Pexels
Peaje - Foto de referencia Pexels
Esta nueva actualización de precios de los peajes se realizará en cumplimiento de la normatividad vigente y con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que fue del 5,10%.

Viajar por carretera en Colombia será más costoso a partir de este viernes 16 de enero, de acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quien confirmó las nuevas tarifas de los peajes para este 2026.

Esta nueva actualización de precios de los peajes se realizará en cumplimiento de la normatividad vigente y con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que fue del 5,10%.

“En cumplimiento de la normatividad vigente, las tarifas de peajes a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura serán actualizadas a partir del próximo 16 de enero, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor IPC”, indicó el vicepresidente ejecutivo de la ANI, Roberto Uparela.

“Adicionalmente, y como lo informamos en el año 2025, 15 peajes tendrán un incremento complementario, además del IPC, en el marco del proceso de normalización tarifaria establecido en el Decreto 050”, agregó.

Así quedó el incremento autorizado por la ANI en 2026:

o

De acuerdo con la entidad, 15 peajes ubicados en seis departamentos actualizaron sus tarifas para vehículos de Categoría I.

Entre los peajes más costosos, se encuentra Pipiral, en el departamento del Meta, con una tarifa de $27.746, seguido por Machetá, en Cundinamarca, con $27.326.

En Antioquia, los peajes de Cisneros y Aburrá quedaron en $25.855 y $24.909. En Nariño, el peaje El Placer se quedó en $20.915, mientras que Boquerón I y II, en Cundinamarca en $19.864 cada uno.

Respeto a la vía al Llano, el peaje Boquerón pasó de $18.900 a $20.800 para vehículos de Categoría I.

En el norte de Bogotá, el peaje Los Andes pasó de $13.600 a $14.225, un aumento cercano al 5 %.

“Es importante precisar que estos incrementos se aplican en cumplimiento de los marcos contractuales y regulatorios vigentes, y responden tanto a la actualización inflacionaria como a los compromisos derivados del avance en la ejecución de los proyectos concesionados”, precisó la ANI.

Temas relacionados:

Economía

Colombia

Vehículos

Peaje

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

20 años de una foto histórica: el día que María Corina Machado se reunió en la Casa Blanca con el presidente George W. Bush

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos presionando para la liberación de todos aquellos que se encuentran en El Rodeo I": Familiar de preso político en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Fui preso político y tengo a mi familia secuestrada por el régimen desde hace un año": José Rodríguez Araña

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez - AFP y EFE
La Noche

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

"Vi gente llorando cuando vieron a María Corina Machado salir de la Casa Blanca": Omar González

María Corina Machado - AFP
La Noche

Revelan detalles del encuentro Trump-Machado: "La percepción es que fue una reunión increíblemente buena y productiva"

Miguel Díaz-Canel | Foto EFE
Régimen cubano

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
María Corina Machado

"Queremos que haya una transición a la democracia, pero eso nunca va a ocurrir si no desmontas al Estado chavista": Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea

Más de Economía

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Salario mínimo Colombia

“Golpea al empleo, asfixia a las pymes y acelera la informalidad”: críticas a aumento del salario mínimo en Colombia decretado por el presidente Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro
Colombia

Presidente Petro decreta aumento del 23% del salario mínimo en Colombia para 2026 en medio de serias advertencias sobre el impacto de este incremento

Vuelos cancelados

Plus Ultra e Iberia extendieron hasta el 31 de enero la cancelación de vuelos entre Madrid y Caracas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro | Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

¿Cómo gestionó EE. UU. el operativo contra Maduro? Agente especial retirado del FBI lo explica

Imágenes de referencia del portaviones estadounidense Gerald R. Ford y el petrolero Skipper, recientemente incautado por EE. UU. - (EFE / X).
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos incauta un segundo buque petrolero en aguas cercanas a Venezuela

Venezuela deberá entregar Petróleo a EE. UU. - Fotos. EFE
Barriles de petróleo

“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

Marco Rubio/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Senador Scott revela detalles inéditos a NTN24 sobre reunión informativa de Marco Rubio acerca del plan de transición que EE. UU. tiene para Venezuela

Explosión

Explosiones, sobrevuelos y apagones eléctricos en varias zonas militares de Venezuela

Foto: Sistema solar fotovoltaico
Medio Ambiente

Departamento colombiano se convertirá en ejemplo de sostenibilidad industrial gracias a proyecto que lleva casi 5 años

Boxeo genérico / FOTO: EFE
Boxeo

El boxeador Anthony Joshua resultó herido en un accidente de tráfico en Nigeria en el que murieron dos personas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre