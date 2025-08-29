Anne Hathaway sufre una caída en unas escaleras durante las grabaciones de 'El diablo viste a la moda 2'

La reconocida actriz estadounidense Anne Hathaway, quien vuelve a dar vida a Andy Sachs en la secuela ‘El diablo viste a la moda 2’, sufrió una inesperada caída durante el rodaje de la película en Nueva York.

En varios videos que rondan las redes sociales quedó registrado el momento en el que la actriz pierde el equilibrio y resbala por unas escaleras.

Pese a que el fuerte golpe quedó registrado en cámaras, Hathaway se levantó enseguida con una sonrisa. “¡Estoy bien!”, aseguró entre risas.

Tras su caída, la actriz compartió un video en su cuenta de Instagram en el que comparó su resbalón actual con la caída que tuvo su personaje en ‘El diario de la princesa’. “Veinte años después, sigo cayendo por ustedes”, escribió.

Luego de 19 años del estreno de su primera entrega, 'El diablo viste a la moda 2’ anunció a través de un video publicado en redes sociales que la producción de la esperada cinta ya dio inicio.

En la trama, Emily era originalmente la asistente junior de Miranda antes de ser ascendida a asistente senior, por lo que fue quien estuvo siempre en contacto con Andy, de quien se burlaba constantemente y con quien mantuvo una actitud cruel y arrogante.

Nigel, por su parte, fue una de las piezas principales de Runway, pero tras los eventos de la película de 2006 en los que Miranda se manejó con carencia de ética profesional sobre su compañero y amigo, fue despedido de la empresa y aún no se sabe si la relación entre ambos se fracturó.

Lo cierto es que en la continuación el público verá la lucha de Miranda contra Emily mientras "compiten por los ingresos publicitarios en medio del declive de los medios impresos", de acuerdo con la sinopsis del filme cuyo estreno está programado para mayo 2026, según confirmó el semanario estadounidense Variety.

La reaparición de Streep en el rol de Miranda entusiasmó a los espectadores, quienes destacaron el "inconfundible" estilo del personaje, que en una de las fotos se vio cargando un termo de plástico púrpura con brillantinas.

"Lleva una copa deslumbrante", "No ha cambiado mucho", "Es increíble que esté de vuelta", "solía soñar con volver a ver esa peluca en la parte superior de su cabeza", fueron algunas de las reacciones de los usuarios en redes.

Al igual que sobre Hathaway, de quienes se conocieron imágenes subidas propiamente por ella a su cuenta en la red social Instagram para la segunda entrega, de Streep fue también destacado por el público el hecho de que se no ve una gran diferencia física entre su apariencia de hace 20 años respecto a la actual.