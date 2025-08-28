El enternecedor video de Shakira con su mamá que ya se ganó a millones de usuarios en redes: “Son una belleza”

La cantante colombiana Shakira cautivó los corazones de sus seguidores en redes al publicar un tierno video con su mamá, Nidia del Carmen Ripoll Torrado.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete de ‘Chantaje’ publicó un enternecedor video con su mamá en donde muestran productos para el cuidado del cabello.

Estos productos que Shakira y su mamá enseñan son parte de la marca de cuidad para el cabello de la barranquillera ‘Isma’.

En el video, la cantante le explica a Nidia cada uno de los productos que hay sobre el mostrador y para qué y cómo se usan.

El clip, que ya supera los 5 millones de vistas, muestra a Shakira hablándole de manera tierna a su mamá y así mismo ayudándola a aplicarse uno de los productos en las raíces.

VEA TAMBIÉN Will Smith es criticado por al parecer usar inteligencia artificial en video promocional de su gira por Europa o

Mientras la artista le aplica un producto, Nidia afirma: “huele a delicia” mientras se frota el producto en las manos haciendo reír a su hija, quien le dice: “pero es para el cabello, no para las manos”.

Los comentarios no han dejado de afirmar que se nota que tienen una relación de mucho respeto, ternura y amor.

“Ay no que es esta hermosura de video”, “Muero de amor”, “Es lo más bello que veremos hoy”, “Son una belleza de dulzura”, “Por más videos así Shaki”, “Amamos que compartas con tus padres”, son algunos de los comentarios.

Ese fue uno de los breves descansos que se tomó la barranquillera, ya que se encuentra ocupada con su gira musical “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

Actualmente se encuentra recorriendo México, en donde pasará por lugares como Santiago de Querétaro, Guadalajara, Puebla, Veracruz y Ciudad de México.

Luego de recorrer México volverá a Estados Unidos, pisará nuevamente Colombia, irá a Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y finalizará en Argentina.