NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Jueves, 28 de agosto de 2025
Shakira

El enternecedor video de Shakira con su mamá que ya se ganó a millones de usuarios en redes: “Son una belleza”

agosto 28, 2025
Por: Diana Pérez
Shakira | Foto: EFE
Shakira | Foto: EFE
Actualmente se encuentra recorriendo México con su gira, en donde pasará por lugares como Santiago de Querétaro, Guadalajara, Puebla, Veracruz y Ciudad de México.

La cantante colombiana Shakira cautivó los corazones de sus seguidores en redes al publicar un tierno video con su mamá, Nidia del Carmen Ripoll Torrado.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete de ‘Chantaje’ publicó un enternecedor video con su mamá en donde muestran productos para el cuidado del cabello.

Estos productos que Shakira y su mamá enseñan son parte de la marca de cuidad para el cabello de la barranquillera ‘Isma’.

En el video, la cantante le explica a Nidia cada uno de los productos que hay sobre el mostrador y para qué y cómo se usan.

El clip, que ya supera los 5 millones de vistas, muestra a Shakira hablándole de manera tierna a su mamá y así mismo ayudándola a aplicarse uno de los productos en las raíces.

o

Mientras la artista le aplica un producto, Nidia afirma: “huele a delicia” mientras se frota el producto en las manos haciendo reír a su hija, quien le dice: “pero es para el cabello, no para las manos”.

Los comentarios no han dejado de afirmar que se nota que tienen una relación de mucho respeto, ternura y amor.

“Ay no que es esta hermosura de video”, “Muero de amor”, “Es lo más bello que veremos hoy”, “Son una belleza de dulzura”, “Por más videos así Shaki”, “Amamos que compartas con tus padres”, son algunos de los comentarios.

Ese fue uno de los breves descansos que se tomó la barranquillera, ya que se encuentra ocupada con su gira musical “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

Actualmente se encuentra recorriendo México, en donde pasará por lugares como Santiago de Querétaro, Guadalajara, Puebla, Veracruz y Ciudad de México.

Luego de recorrer México volverá a Estados Unidos, pisará nuevamente Colombia, irá a Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y finalizará en Argentina.

Temas relacionados:

Shakira

Cantante

Las mujeres ya no lloran

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La orden ejecutiva de Trump da un marco de operación desde el punto de vista legal": experto explica por qué no descarta una operación militar en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Presidente Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para la defensa de la soberanía nacional: "Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Evidentemente hay un delito de secuestro": analistas sobre militares retenidos en el departamento del Guaviare, Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Ambos personajes son polémicos y muy criticados”: analista tras pelea entre legisladores en el Congreso de México

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Abdalá Bucaram?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Entretenimiento

Ver más
Gerard Piqué y Clara Chía - EFE
Clara Chía

Presentadora que criticó duramente el engaño de Piqué a Shakira reveló que se lo encontró en la calle y se mostró sorprendida por la reacción de Clara Chía

Shakira - Foto EFE
Shakira

Shakira anuncia colaboración con Ed Sheeran para lanzar la canción principal de 'Zootopia 2'

Chyno Miranda, cantante venezolano - Foto de referencia: EFE
Chyno Miranda

Semblante de Chyno Miranda preocupa a sus seguidores: así se le vio con Nacho y Gente de Zona

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Gerard Piqué y Clara Chía - EFE
Clara Chía

Presentadora que criticó duramente el engaño de Piqué a Shakira reveló que se lo encontró en la calle y se mostró sorprendida por la reacción de Clara Chía

John Cena y Cody Rhodes - AFP
Lucha

“Mi cuerpo me pide a gritos que cierre este capítulo”: John Cena sobre su carrera en la WWE

Rodrigo Paz, candidato del partido Demócrata Cristiano, y Jorge Quiroga, candidato del movimiento Libre, pasan a segunda vuelta en Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

Se desploma la izquierda en Bolivia: habrá segunda vuelta presidencial entre los opositores Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga tras unas elecciones sorpresivas

Bandera de Estados Unidos | Foto: EFE
Estados Unidos

Arrestan a hombre por quemar bandera de Estados Unidos en protesta contra Trump

Meteoro a travesó el cielo en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Las ciudades de Colombia en las que se observó cómo un meteoro ingresó a la atmosfera y se desintegró

Carles Pérez en el Barcelona con Lionel Messi / FOTO: EFE
Fútbol

Futbolista que jugó con Messi en el Barcelona fue mordido en los genitales por un perro y está delicado en un hospital

Atentado contra Miguel Uribe - EFE
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Reviven recuerdo de Miguel Uribe cuando era niño enviándole un saludo de feliz año a su mamá Diana Turbay que estaba secuestrada

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano