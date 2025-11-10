El reinado que cambió su destino: la historia de Nicole Pinilla contada desde New York

En una nueva edición de On The Road con Mauro Giraldo, la talentosa fashion stylist ecuatoriana Nicole Pinilla, recorrió las calles de New York para compartir su historia y los retos que ha enfrentado en su camino hacia el éxito.

Su mezcla de carisma, talento y autenticidad llevo a Nicole a posicionarse como una de las figuras más destacas del estilo y la moda en redes sociales, sus primeros pasos no comenzaron en el mundo digital, sino en una pasarela.

Un reinado de su ciudad la llevo a un nuevo mundo. “Eso me catapultó a ser un poquito más conocida. Quizá la gente supo más de lo que yo hacía, de quien soy y de lo que me gustaría hacer” recordó Pinilla.

Aquella experiencia le abrió las puertas al modelaje, la presentación y a la creación de contenido, convirtiéndose en una modelo digital para expresar su identidad y su visión de la moda.

Posterior a su paso por la pasarela, llegó a ser presentadora de televisión en su ciudad natal, profundizó su formación, estudiando comunicación escénica, pero con el tiempo cambió su carrera por comunicación y marketing digital, una decisión que, según ella, le permitió ampliar su perspectiva sobre los medios y las audiencias.

“Si tu aprendiste un montón en esos años de carrera, no importa si te cambias de un momento a otro. A veces queremos correr, queremos acabar ya una meta, pero si no es algo que te quita el sueño o no te ves en eso a futuro, puedes cerrar ese ese capítulo”, reflexionó.

Nicole Pinilla invita a los jóvenes a seguir sus sueños, como influencer deja un mensaje y recuerda que el éxito no siempre sigue una línea recta, sino que se construye con autenticidad, determinación y propósito, y ella es un claro ejemplo de ello.