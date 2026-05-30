NTN24
Sábado, 30 de mayo de 2026
Sábado, 30 de mayo de 2026
UEFA Champions League

Así fue la emocionante presentación de la mítica banda The Killers en la final de la Champions League

mayo 30, 2026
Por: Miguel Pedreros
La banda de rock The Killers actuó durante la ceremonia de apertura de la final de la Champions League-Foto: AFP
La banda de rock The Killers actuó durante la ceremonia de apertura de la final de la Champions League-Foto: AFP
Brandon Flowers y compañía estuvieron vestidos con smoking durante la presentación.

El Puskas Arena de Budapest fue el escenario en el que se disputó la gran final de la Champions League, donde el París Saint-Germain conquistó el título por segundo año consecutivo tras derrotar al Arsenal en la serie de penaltis.

Precisamente, antes del inicio del esperado encuentro, la mítica banda de Las Vegas, The Killers, hizo una emocionante presentación en la que cantaron varios de sus más grandes éxitos.

La agrupación, liderada por el galán del rock Brandon Flowers, encendió el ambiente futbolero con una actuación llena de baile, música en vivo y elegancia.

Los integrantes aparecieron vestidos de traje de gala en un escenario lleno de luces, donde tocaron sus más grandes éxitos.

o

Alrededor del escenario, bailarinas vestidas de negro y blanco acompañaron a la agrupación que tocó ‘When You Were Young’, ‘Human’ ‘All The Thing I've done’ y su gran éxito ‘Mr. Brightside’.

Todo parece indicar que la audiencia respondió muy bien a la presentación, pues el ambiente futbolero estalló en el estadio para así darle paso a los jugadores.

Así mismo, en redes algunos fanáticos de la banda han sugerido que The Killers debería encabezar un espectáculo en escenarios como la Copa Mundial de la FIFA.

The Killers es una de las bandas más representativas de los años 2000. Alcanzaron el éxito internacional con el álbum Hot Fuss (2004), el cual incluye el histórico himno generacional ‘Mr. Brightside’.

Su carrera estuvo marcada por la exploración de distintos géneros como el indie rock y el synth-pop alcanzando una enorme popularidad con canciones como ‘Sam’s Town’, ‘Bones’ y ‘Human’.

o

A pesar de que Brandon Flowers también ha explorado su carrera como solista, la banda a logrado mantenerse vigente dentro de la competida industria musical y sus giras mundiales han sido verdaderos éxitos.

 

Temas relacionados:

UEFA Champions League

Champions League

The Killers

Música

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Registrador de Colombia responde en cuánto tiempo se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales: "Tendremos datos muy concluyentes"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En Cuba hay una implosión lenta": presidente del Consejo de Transición Democrática en Cuba

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Petro le envía fuerte mensaje al senador republicano y observador de las elecciones en Colombia, Bernie Moreno: “somos libres y punto”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Entretenimiento

Ver más
Fiesta electrónica / FOTO: EFE
Música

Underworld y Disclosure hacen parte del Baum Festival 2026: Bogotá se prepara para una de las mejores fiestas electrónicas del año

Lionel Messi, futbolista junto a Carlos Villagrán, actor - Foto: X
Messi

"Te admiro, no me he perdido nada": así fue el emotivo encuentro entre Lionel Messi y 'Quico' de 'El Chavo del 8'

'Toy Story'- Foto: EFE
Toy Story 5

Bad Bunny llega a 'Toy Story 5': será la voz de un misterioso y nuevo personaje

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Papa

Magnifica Humanitas, 1

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Intenso bombardeo ruso sobre Kiev deja al menos 10 muertos
Kiev

Intenso bombardeo ruso sobre Kiev con cientos de drones y misiles deja al menos 10 muertos

Fiesta electrónica / FOTO: EFE
Música

Underworld y Disclosure hacen parte del Baum Festival 2026: Bogotá se prepara para una de las mejores fiestas electrónicas del año

Lionel Messi, futbolista junto a Carlos Villagrán, actor - Foto: X
Messi

"Te admiro, no me he perdido nada": así fue el emotivo encuentro entre Lionel Messi y 'Quico' de 'El Chavo del 8'

Exhibición defensa | Foto AFP
Armas

Este país muestra su nuevo misil con cuchillas desplegables en una exhibición militar

Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos / Raúl Castro, dictador cubano - Fotos: EFE
Dictadura en Cuba

Fiscal general de EE. UU. aclara que la acusación contra Raúl Castro no es simbólica sino que "hay una orden de arresto en su contra"

Gustavo Petro - Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Petro actúa como el jefe de debate de Iván Cepeda; siente que está por encima del escrutinio y que puede hacer lo que le da la gana": Alejandro Gaviria sobre elecciones presidenciales en Colombia

Encuentro director de la CIA y delegados del régimen de Cuba - CIA
Régimen

¿Quiénes son los jefes de la dictadura de Cuba que se reunieron con el director de la CIA en La Habana?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre