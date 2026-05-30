Así fue la emocionante presentación de la mítica banda The Killers en la final de la Champions League

El Puskas Arena de Budapest fue el escenario en el que se disputó la gran final de la Champions League, donde el París Saint-Germain conquistó el título por segundo año consecutivo tras derrotar al Arsenal en la serie de penaltis.

Precisamente, antes del inicio del esperado encuentro, la mítica banda de Las Vegas, The Killers, hizo una emocionante presentación en la que cantaron varios de sus más grandes éxitos.

La agrupación, liderada por el galán del rock Brandon Flowers, encendió el ambiente futbolero con una actuación llena de baile, música en vivo y elegancia.

Los integrantes aparecieron vestidos de traje de gala en un escenario lleno de luces, donde tocaron sus más grandes éxitos.

Alrededor del escenario, bailarinas vestidas de negro y blanco acompañaron a la agrupación que tocó ‘When You Were Young’, ‘Human’ ‘All The Thing I've done’ y su gran éxito ‘Mr. Brightside’.

Todo parece indicar que la audiencia respondió muy bien a la presentación, pues el ambiente futbolero estalló en el estadio para así darle paso a los jugadores.

Así mismo, en redes algunos fanáticos de la banda han sugerido que The Killers debería encabezar un espectáculo en escenarios como la Copa Mundial de la FIFA.

The Killers es una de las bandas más representativas de los años 2000. Alcanzaron el éxito internacional con el álbum Hot Fuss (2004), el cual incluye el histórico himno generacional ‘Mr. Brightside’.

Su carrera estuvo marcada por la exploración de distintos géneros como el indie rock y el synth-pop alcanzando una enorme popularidad con canciones como ‘Sam’s Town’, ‘Bones’ y ‘Human’.

A pesar de que Brandon Flowers también ha explorado su carrera como solista, la banda a logrado mantenerse vigente dentro de la competida industria musical y sus giras mundiales han sido verdaderos éxitos.