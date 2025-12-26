Así fue la presentación de Snoop Dogg durante el espectáculo de medio tiempo navideño de la NFL; tuvo invitados de lujo

El rapero Snoop Dogg protagonizó una de las actuaciones musicales más esperadas del año durante el partido navideño de la NFL que se llevó a cabo este 25 de diciembre.

El artista lideró el show de medio tiempo en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, presentando un espectáculo único que mezcló su legado, energía festiva y colaboraciones con artistas de diferentes géneros.

El show "Snoop's Holiday Halftime Party" fue uno de los momentos más destacados de la jornada deportiva con Snoop Dogg cantando sus éxitos y temas navideños, junto a invitados especiales que le dieron un toque diverso y dinámico al espectáculo.

El artista interpretó algunos de sus temas más reconocidos, comenzando con “The One and Only”, seguido por “My Favorite Things” y “Nuthin’ But a ‘G’ Thang”.

El rapero de 54 años compartió escenario con la estrella country Lainey Wilson y el grupo Huntr/x, conformado por Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami.

Asimismo, la presentación contó con el acompañamiento de una orquesta, bailarines y una banda de música en vivo.

El show de Snoop Dogg terminó con una escena emotiva: el rapero con sus hijos y nietos en pijamas navideños, destacando el espíritu festivo.

Martha Stewart también apareció en un mensaje pregrabado para avisar que la segunda parte del partido estaba por empezar.

El final del espectáculo estuvo a cargo del cantante italiano Andrea Bocelli y su hijo Matteo, quienes ofrecieron un dueto de “White Christmas”.