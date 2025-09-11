Así podrá ser visto en vivo el histórico concierto de Karol G este sábado en la plaza de San Pedro en el Vaticano

La cantante colombiana Karol G, catalogada como una de las mayores exponentes del género urbano en la actualidad, llegará al Vaticano el próximo 13 de septiembre para presentar un gran show.

La cita se llevará a cabo en la plaza de San Pedro, uno de los sitios más emblemáticos del mundo católico, y bajo el título ‘Grace for the World’ reunirá a artistas de renombre y combinará música y espiritualidad.

El concierto está organizado y dirigido por dos grandes exponentes de la música. Se trata del artista estadounidense Pharrell Williams y el italiano Andrea Bocelli. Este último fue quien dio a conocer la participación de Karol G y el cual promete brindar una experiencia inolvidable.

La cantante colombiana, además, compartirá escenario con intérpretes internacionales como John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angélique Kidjo y Jelly Roll, quienes estarán acompañados de un coro de 250 personas, despliegue de drones y luces.

VEA TAMBIÉN Karol G sorprendió a sus fans llegando por sorpresa a su discoteca en Medellín para dar un concierto improvisado o

El evento dará cierre a la tercera Reunión Mundial sobre la Fraternidad Humana. La presentación busca promover la paz mundial y el cual será transmitido por medio de preformas con la finalidad de generar un impacto global.

El espectáculo dará clausura a dos días intensos de “diálogo y reflexión”. Con el concierto se pretende promover un mensaje lleno de paz, espiritualidad y esperanza.

Este evento, que será gratuito para quienes asistan a la plaza de San Pedro, también podrá ser visto en vivo y en directo en otras partes del mundo por medio de plataformas streaming como Disney+, Hulu y ABC News, a partir de la 1:00 p.m., hora Colombia.

Es un concierto que sin duda alguna marcará un precedente para la carrera artística de Karol G, a quien muchos esperan pueda cantar la “Vivo por ella” junto a Andrea Bocelli.

“Maestro, gracias por tener a Karol G ahí sería un sueño verlos cantar en vivo, juntos. Además, el propósito del evento es lo más importante. La paz, lo que más le hace falta a este mundo, paz, y amor humano y fraterno”, expresó un seguidor.