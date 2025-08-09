Exnovio de Shakira fue captado disfrutando de uno de sus conciertos en Estados Unidos

El abogado argentino Antonio de la Rúa y la cantante colombiana Shakira vuelven a ser tendencia en redes sociales luego de que la expareja de la artista fuera visto en viarios de sus conciertos de su gira musical.

Los rumores sobre la posible reconciliación entre Shakira y Antonio surgen en medio de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ con la que la cantante está visitando varios países del mundo.

En esta oportunidad, Antonio de la Rúa fue visto no como invitado, sino como alguien del staff, pues iba portando dicha identificación, en uno de los shows de la barranquillera en Estados Unidos.

En varios videos que rondan las redes sociales se observa al abogado junto a uno de sus hijos disfrutando del show.

En otra oportunidad, durante su concierto en Buenos Aires, Argentina, la cantante caminó junto a la hija y sobrina de su expareja, avivando así los rumores de un posible acercamiento entre ellos.

Shakira sostuvo una relación de más de diez años con Antonio de la Rúa que llegó a su fin en 2011, de acuerdo con reseñas de la prensa especializada en farándula.

La relación entre el empresario argentino y la cantante colombiana se terminó de manera amistosa, según un comunicado emitido por la artista en ese entonces: “Nuestra amistad y la comprensión es inquebrantable e indestructible”.

Sin embargo, esa buena relación llegó a su fin en noviembre de 2012 cuando De la Rúa emprendió una batalla legal contra su expareja bajo el argumento de que había “contribuido a su éxito musical a nivel internacional”.

Dicho proceso legal terminó a favor de Shakira que salió victoriosa de los tribunales, luego de que el hombre exigiera una suma de 77 millones de euros por su contribución a la carrera artística de la ‘currambera’.

Pero un año más tarde del litigio, De la Rúa dejó todo atrás y afirmó: “Por mi parte no queda ninguna cuenta pendiente con Shakira en lo personal. La veo feliz y eso me hace feliz”.