NTN24
Sábado, 09 de agosto de 2025
Sábado, 09 de agosto de 2025
Shakira

Exnovio de Shakira fue captado disfrutando de uno de sus conciertos en Estados Unidos

agosto 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Shakira - Foto EFE
Shakira - Foto EFE
Los rumores sobre la posible reconciliación entre ambos surgen en medio de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ con la que la cantante está visitando varios países del mundo.

El abogado argentino Antonio de la Rúa y la cantante colombiana Shakira vuelven a ser tendencia en redes sociales luego de que la expareja de la artista fuera visto en viarios de sus conciertos de su gira musical.

Los rumores sobre la posible reconciliación entre Shakira y Antonio surgen en medio de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ con la que la cantante está visitando varios países del mundo.

En esta oportunidad, Antonio de la Rúa fue visto no como invitado, sino como alguien del staff, pues iba portando dicha identificación, en uno de los shows de la barranquillera en Estados Unidos.

En varios videos que rondan las redes sociales se observa al abogado junto a uno de sus hijos disfrutando del show.

o

En otra oportunidad, durante su concierto en Buenos Aires, Argentina, la cantante caminó junto a la hija y sobrina de su expareja, avivando así los rumores de un posible acercamiento entre ellos.

Shakira sostuvo una relación de más de diez años con Antonio de la Rúa que llegó a su fin en 2011, de acuerdo con reseñas de la prensa especializada en farándula.

La relación entre el empresario argentino y la cantante colombiana se terminó de manera amistosa, según un comunicado emitido por la artista en ese entonces: “Nuestra amistad y la comprensión es inquebrantable e indestructible”.

Sin embargo, esa buena relación llegó a su fin en noviembre de 2012 cuando De la Rúa emprendió una batalla legal contra su expareja bajo el argumento de que había “contribuido a su éxito musical a nivel internacional”.

Dicho proceso legal terminó a favor de Shakira que salió victoriosa de los tribunales, luego de que el hombre exigiera una suma de 77 millones de euros por su contribución a la carrera artística de la ‘currambera’.

Pero un año más tarde del litigio, De la Rúa dejó todo atrás y afirmó: “Por mi parte no queda ninguna cuenta pendiente con Shakira en lo personal. La veo feliz y eso me hace feliz”.

Temas relacionados:

Shakira

Cantante

Imágenes

Pareja

Relación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Se acerca el fin del régimen de Nicolás Maduro? Experto analiza los últimos anuncios de EE. UU.

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Recompensa por captura de Nicolás Maduro
La Noche

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Fernando Villavicencio, excandidato presidencial ecuatoriano (EFE)
Crimen en Ecuador

“Se ve una falta de voluntad política del presidente Noboa de resolver el crimen”: Hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en 2023

Nicolás Maduro - EFE
Recompensa por Maduro

"Es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención, es válido”: Iván Simonovis sobre duplicación de la recompensa por la captura de Maduro

Conferencia de Paz de los Musulmanes Ahmadía en Stuttgart, Alemania, el 01 de septiembre de 2023. - Foto: EFE
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Más de Entretenimiento

Ver más
Orquesta Filarmónica de Bogotá - Fotografía por Filarmónica de Bogotá
Cumpleaños

Bogotá cumple 487 años y lo celebra con el evento Metallica & Guns N´Roses Filarmónico

Patricia Schwarzgruber

De cuento de hadas a espectáculo en redes: Los quince de la hija de Patricia Schwarzgruber y Jonathan Montenegro sigue dando de qué hablar

Rubén Blades, cantante panameño - Foto: EFE
Rubén Blades

Rubén Blades explica, poniendo de ejemplo a Celia Cruz, por qué la Salsa no va a morir

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Orquesta Filarmónica de Bogotá - Fotografía por Filarmónica de Bogotá
Cumpleaños

Bogotá cumple 487 años y lo celebra con el evento Metallica & Guns N´Roses Filarmónico

El 31 de diciembre de 2028 habrá un eclipse total de Luna en nochevieja - Foto NASA/Canva
Eclipse de Luna

Así será el eclipse total que ocurrirá en nochevieja, el último que se podrá ver un 31 de diciembre en varias décadas

Entrada a la isla de Santa Rosa de Loreto en el Amazonas - Foto: EFE
Amazonas

Perú denuncia que un avión militar colombiano sobrevoló la isla amazónica de Santa Rosa: "Una violación a nuestra soberanía"

Explosión

Explosión en subestación eléctrica de Aragua dejó un muerto, cuatro heridos y sin servicio a varias zonas del estado

Patricia Schwarzgruber

De cuento de hadas a espectáculo en redes: Los quince de la hija de Patricia Schwarzgruber y Jonathan Montenegro sigue dando de qué hablar

Tortugas marinas - Foto: Canva
Conservación

Esperanza en el mar: señales de recuperación tras décadas de amenaza de las tortugas marinas

Donald Trump y Vladimir Putin (AFP)
Donald Trump

¿Funcionará el ultimátum de Trump a Putin para lograr un fin de la guerra entre Rusia y Ucrania?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano