Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Antonela Rocuzzo

La viral reacción de Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, al no ser reconocida por un influencer en Miami: “¿de qué trabajas?”

noviembre 5, 2025
Por: Diana Pérez
Antonela Roccuzzo | Foto: AFP
Antonela Roccuzzo | Foto: AFP
Lo cierto es que Antonela tiene una carrera. En 2014 fundó la marca de ropa infantil ‘Enfans’.

Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista argentino Lionel Messi, se encuentra siendo el principal foco en las redes tras protagonizar un incómodo momento con una influencer.

Roccuzzo se volvió viral en redes luego de ser abordada por el influencer Ziv Tamir cuando estaba en una cancha de pádel en Miami.

Tamir, quien es conocido por sus aficiones por los relojes, se acerca a Antonela y le pregunta por el reloj que ella lleva puesto.

El creador de contenido puso toda su atención en el reloj que Antonela tenía puesto, un modelo costoso de la marca de joyería Tiffany.

Ziv le dice: “disculpa señorita ¿ese es el cordón Tiffany que lleva?”, ante esto Roccuzzo le pregunta: “¿mi qué?”.

Es ahí cuando el influencer le comenta que es un aficionado de los relojes y le dice que le encanta el reloj que ella lleva puesto.

o

Cuando ella le confirma que sí es el reloj de la marca Tiffany le pide que lo acerque a la cámara y se lo muestre a los seguidores.

En ese momento Tamir le pregunta: “¿A qué se dedica?”, generando confusión e incomodidad en Antonela quien no responde a la pregunta.

Pero para terminar la conversación, Antonela levantó la mano haciendo el gesto de “ok” y empieza a hablar con una de sus amigas que también estaba ahí.

Su reacción ante la pregunta ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Por un lado, están los que dicen que no tiene carrera más allá de ser reconocida como la esposa de Messi, mientras que otros afirman que ella ha edificado su propio nombre y es reconocida mundialmente.

“La importancia de tener una carrera y ser una persona separada de tu marido”, “Ella trabaja de modelo para diferentes marcas, por ejemplo, Tiffany”, “Es ama de casa, aunque muchos lo critiquen es un oficio”, son algunos de los comentarios.

Otros usuarios afirman que la reacción de Antonela se debe a que el influencer no la reconoció.

“Es gringolandia, la mayoría no reconocería a Messi y mucho menos a ella”, “Yo tampoco la reconocería en la calle”, dicen varios internautas.

Lo cierto es que Antonela tiene una carrera. En 2014, en conjunto con su prima, fundó la marca de ropa infantil ‘Enfans’.

En esta empresa trabaja también su mamá y su hermana y tiene una presencia en más de 30 locales en Argentina.

Roccuzzo también ha sido la cara y modelo de varias marcas, como Tifanny y Adidas.

