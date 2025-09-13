NTN24
Sábado, 13 de septiembre de 2025
Karol G

Cantó ‘Vivo por ella’: así fue el emotivo concierto en el que Karol G brilló junto a estrellas como Andrea Bocelli

septiembre 13, 2025
Por: Miguel Pedreros
Karol G en la premiere de ‘Mañana fue muy bonito’-Foto: AFP
‘La Bichota’ se unió a otras grandes estrellas de la música que cantaron por la paz en el mundo.

La estrella de la música urbana Karol G sigue rompiendo fronteras en el mundo gracias a su talento musical. Esta vez la colombiana brilló en un megaconcierto 'Grace For The World’ celebrado en El Vaticano al lado de estrellas como Pharrell Williams y Andrea Bocelli.

El evento fue gratuito y tenía como objetivo hacer un llamado a la paz mundial en medio de las guerras que atraviesan distintas naciones en el mundo.

Precisamente, la estrella colombiana publicó una serie de fotografías del concierto, el cual fue transmitido por YouTube, en el que se le ve con un vestido de gala negro de lentejuelas.

Karol G se le veía muy sonriente al lado de Andrea Bocelli, con quien hizo un conmovedor dúo para interpretar el recordado éxito musical ‘Vivo por ella’.

“El momento más pero más pero más sublime de mi carrera lo tuve hoy”, comentó Karol G en redes sociales. “Experimenté el Nirvana en su estado más puro Y nadie, pero nadie me arranca la emoción y el orgullo que siento por mí y por los míos”, añadió La Bichota’.

La cantante nacida en Medellín agradeció a su colega Pharrell Williams y Andrea Bocelli por su generosidad al incluirla en este espectáculo que reunió a miles de asistentes.

“Gracias Pharrell por contar conmigo para esto, ¡que grande eres! Gracias Bocelli por tu generosidad y por darme un lugar tan grande en el que tal vez ni yo me veía”, añadió en su reflexión.

Este espectáculo se suma al gran número de escenarios que ya ha conquistado la cantante, quien se sigue posicionando como una de las artistas latinas más influyentes de su generación, pues sus más recientes discos ‘Mañana será bonito’ y ‘Tropicoqueta’ han sido un verdadero éxito en plataformas musicales.

Otras de las estrellas que estuvieron en el megaconcierto fueron el compositor John Legend, la estrella del K-Pop BamBam, la franco-beninesa Angélique Kidjo y el coro de gospel Voice of Fire, entre otros grandes nombres.

