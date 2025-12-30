Con conteo regresivo, Marvel revela el retorno de uno de sus más queridos personajes en un conmovedor avance de su próxima película de Avengers

Marvel publicó este martes un nuevo avance de su próxima película de Avengers, la exitosa serie de películas producidas por Marvel Studios y ambientadas en su famoso universo cinematográfico.

En el video se aprecia un conteo regresivo con la fecha de estreno de 'Avengers: Doomsday', que funcionará como secuela de 'Avengers: Endgame' de 2019 y que, según Marvel, se estrenará el 17 de diciembre de 2026 en Latinoamérica.

VEA TAMBIÉN Disney revela que permitirá a sus usuarios crear sus propios personajes de franquicias como Marvel o Pixar por medio de IA generativa a gran escala o

Asimismo, el avance confirmó que para esa nueva entrega Marvel incluirá el regreso de uno de los personajes más queridos por los fanáticos de la franquicia, con una conmovedora escena cuyo desarrollo se conocerá hasta dentro de poco más de 11 meses.

Se trata de Thor, quien protagoniza el clip subido este martes por Marvel y quien será interpretado, una vez más, por el legendario actor australiano Chris Hemsworth, quien estelarizó las cuatro películas que Marvel ha producido del personaje, uno de los más solicitados por los seguidores.

"Thor regresará en 'Avengers: Doomsday'", dice el video de Marvel al final del adelanto y antes de mostrar el conteo regresivo que, para el momento en el que se subió el video, en la mañana del martes, indicaba que faltaban 11 meses, 17 días, 14 horas y 59 minutos.

La escena en cuestión muestra a Thor rezándole a su padre Odín, el Rey de Asgard, conocido también como el "Padre de Todo" y pidiéndole que le otorgue un poder especial para ganar una nueva batalla y poder dedicarse a cuidar a su hija.

Marvel confirmó entonces no solo el regreso de Thor, sino de su hija adoptiva, quien había sido presentada a la audiencia en 'Thor: amor y trueno' de 2022, la última cinta del personaje que es a su vez el hermano adoptivo de Loki.

"Padre, toda mi vida he respondido al ser convocado… por el honor, el deber o la guerra. Pero ahora, el destino me ha dado algo que nunca busqué. Una hija. Una vida que la tormenta no tocó", dice Thor inclinado mirando al cielo, mientras se ven imágenes suyas junto a su hija.

"Otórgame la fuerza de los Padres de Todo, para que pueda luchar una vez más, derrotar a un enemigo más, y regresar a casa con ella, no como guerrero, sino como refugio, para enseñarle no el peligro, sino la paz interior… la que yo nunca conocí. Por favor, padre, escucha mis palabras", clama Thor en un monólogo de Hemsworth con lágrimas que cautivó a los aficionados.

Se espera que 'Avengers: Doomsday' logre una alta recaudación en la taquilla global luego de su estreno y supere los 2.799 millones de dólares logrados por 'Avengers: Endgame', que la convirtieron en una de las películas más taquilleras de la historia.