Concejo de Bogotá reconoció a DJ criado en la localidad de Engativá que ahora triunfa en los festivales de música electrónica más importantes del mundo

El miércoles 3 de septiembre, el Concejo de Bogotá reconoció la trayectoria artística del DJ colombiano Eduardo Montañez Sánchez, conocido en el mundo de la música electrónica como Funk Tribu, antes de su presentación en solitario de este fin de semana en el Coliseo MedPlus.

El DJ fue reconocido por ser un embajador de Bogotá en la escena electrónica a nivel global. Y es que el joven artista de 24 años, quien se crio en la localidad de Engativá, ahora triunfa en los festivales de música electrónica más importantes del mundo, entre ellos, Tomorrowland, Awakening y Monegros.

La iniciativa estuvo liderada por el concejal del Partido Alianza Verde, Julián Triana, quien entregó en manos del artista la “Nota de Estilo”, asegurando que era “un orgullo” condecorarlo con tal reconocimiento en el Concejo de la capital colombiana.

“Hoy consideramos a Funk Tribu en el Concejo de Bogotá. Un joven que creció en Engativá y que ahora la rompe en los festivales de música electrónica más importantes del mundo. En la política se estigmatizaba la electrónica y hoy nosotros la exaltamos con orgullo. ¡Qué chimba!”, comentó Triana en la red social X.

Tras ser reconocido, Funk Tribu ofreció unas palabras y aseguró estar muy feliz por ser la representación de la ciudad y de Colombia en la escena electrónica global.

“Me hace feliz representar a mi ciudad y a mi país. Y hasta el día que muera, lo haré de la mejor manera posible. Gracias, Bogotá. Gracias, Colombia”, expresó ante la audiencia asistente en el Consejo.

La directora del Bronx Distrito Creativo, Blanca Andrea Sánchez, participó del evento y resaltó el aporte de Funk tribu y su proyecto Tribe, “que construye comunidad y conecta talentos dentro de las Industrias Culturales y Creativas”.

El reconocimiento al joven DJ bogotano tuvo lugar dos días antes de que lleve a cabo sus dos presentaciones en solitario (Tribe) en la capital de Colombia, previstas para este viernes 5 y sábado 6 de septiembre.

El DJ estará en tarima acompañado de otros colegas invitados como Benwal, Bae Blade junto a Cami Vásquez, Club Angel, No One, Supergloss, Peterblue.