Cuatro colombianos dentro de los 100 mejores artistas de Latinoamérica durante el último siglo

La prestigiosa revista estadounidense Billboard, especializada en música y entretenimiento relacionado con la industria musical, entregó el listado de los mejores artistas de América Latina del siglo XXI, para el cual se basaron en la clasificación de las canciones según su popularidad.

Una lista en la que se encuentran varios referentes de diferentes géneros musicales como pop, reggaetón, bachata, ranchera, baladas, merengue, salsa, vallenato, popular, merengue, entre otros. El cantante portorriqueño Bad Bunny es quien encabeza el top 100 de los Century Charts.

El “Conejo malo”, como también se le conoce al artista nacido en Puerto Rico, se ubica en el primer lugar, gracias a la acogida que tuvo su álbum YHLQMDLG, el cual fue lanzado en marzo del 2020.

Este disco, que estuvo bajo el sello de Rimas Entretainment fue uno de los que permaneció en la cima por un tiempo prolongado de 70 semanas durante el periodo 2021-2022, siendo uno de los que más tiempo ha permanecido en el primer lugar, según los registros que lleva Billboard durante sus 32 años.

La segunda casilla fue para Romeo Santos, a quien Billboard destacó por la “mezcla de elementos de R&B y pop. Santos desató una ola cultural dentro de la comunidad de la bachata como el líder y cantante principal de “Aventura”.

Entre tanto, Daddy Yankee, uno de los “pioneros” del género urbano a nivel mundial, cierra el top tres de los mejores artistas de América Latina del último siglo, del ranking 100, dentro del cual se destaca la presencia de cuatro artistas colombianos dentro de los primeros 20 de este listado.

Estos son los cantantes de Colombia dentro del Top Latin Artists of the 21st Century

El cantante reguetonero J Balvin se ubica en la sexta posición convirtiéndose en los artistas colombianos más destacados, su ubicación en este puesto se debe al gran éxito que tuvo su sencillo “Ginza” el cual fue lanzado en el año 2015 y le permitió ganarse un lugar en la audiencia global.

Detrás del cantante paisa se encuentra la barranquillera Shakira, que se ubica en la séptima casilla, gracias al reconocimiento que han tenido tanto sus sencillos, como de sus respectivos álbumes.

Por su parte, el antioqueño Juanes se posicionó en noveno y fue catalogado por la revista de Billboard como uno de los pioneros de mercado anglo: "Incendió el mercado latino y el anglo, en un momento en el que los artistas de habla hispana buscaban expandir sus horizontes y llegar a otros mercados. Con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, 'Un Día Normal', en 2003, Juanes obtuvo su primero de cinco álbumes en el puesto número 1 en Top Latin Albums", detalló.

Aunque La Bichota (12) no hace parte del top 10, sí se encuentra dentro de los 20 primeros del listado de los mejores artistas de América Latina durante el siglo XXI. Sin duda alguna, gran reconocimiento para Karol G, quien se encuentra en un gran ascenso en su carrera musical.

Recordemos que para la emisión de este ranking, la revista tuvo en cuenta el desempeño y la acogida que tuvieron los álbumes y sencillos de cada uno de los artistas desde el año 2000 hasta finales del 2024.