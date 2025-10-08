NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Colombianos dentro de los 100 mejores artistas de Latinoamérica del siglo XXI - Fotos: EFE
Colombianos dentro de los 100 mejores artistas de Latinoamérica del siglo XXI - Fotos: EFE
Billboard

Cuatro colombianos dentro de los 100 mejores artistas de Latinoamérica durante el último siglo

octubre 8, 2025
Por: Natalya Baquero González
La revista Billboard dio a conocer el ranking de los mejores artistas latino, teniendo en cuenta su acogida de sus letras por parte del público.

La prestigiosa revista estadounidense Billboard, especializada en música y entretenimiento relacionado con la industria musical, entregó el listado de los mejores artistas de América Latina del siglo XXI, para el cual se basaron en la clasificación de las canciones según su popularidad.

Una lista en la que se encuentran varios referentes de diferentes géneros musicales como pop, reggaetón, bachata, ranchera, baladas, merengue, salsa, vallenato, popular, merengue, entre otros. El cantante portorriqueño Bad Bunny es quien encabeza el top 100 de los Century Charts.

El “Conejo malo”, como también se le conoce al artista nacido en Puerto Rico, se ubica en el primer lugar, gracias a la acogida que tuvo su álbum YHLQMDLG, el cual fue lanzado en marzo del 2020.

Este disco, que estuvo bajo el sello de Rimas Entretainment fue uno de los que permaneció en la cima por un tiempo prolongado de 70 semanas durante el periodo 2021-2022, siendo uno de los que más tiempo ha permanecido en el primer lugar, según los registros que lleva Billboard durante sus 32 años.

La segunda casilla fue para Romeo Santos, a quien Billboard destacó por la “mezcla de elementos de R&B y pop. Santos desató una ola cultural dentro de la comunidad de la bachata como el líder y cantante principal de “Aventura”.

o

Entre tanto, Daddy Yankee, uno de los “pioneros” del género urbano a nivel mundial, cierra el top tres de los mejores artistas de América Latina del último siglo, del ranking 100, dentro del cual se destaca la presencia de cuatro artistas colombianos dentro de los primeros 20 de este listado.

Estos son los cantantes de Colombia dentro del Top Latin Artists of the 21st Century

El cantante reguetonero J Balvin se ubica en la sexta posición convirtiéndose en los artistas colombianos más destacados, su ubicación en este puesto se debe al gran éxito que tuvo su sencillo “Ginza” el cual fue lanzado en el año 2015 y le permitió ganarse un lugar en la audiencia global.

Detrás del cantante paisa se encuentra la barranquillera Shakira, que se ubica en la séptima casilla, gracias al reconocimiento que han tenido tanto sus sencillos, como de sus respectivos álbumes.

o

Por su parte, el antioqueño Juanes se posicionó en noveno y fue catalogado por la revista de Billboard como uno de los pioneros de mercado anglo: "Incendió el mercado latino y el anglo, en un momento en el que los artistas de habla hispana buscaban expandir sus horizontes y llegar a otros mercados. Con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, 'Un Día Normal', en 2003, Juanes obtuvo su primero de cinco álbumes en el puesto número 1 en Top Latin Albums", detalló.

Aunque La Bichota (12) no hace parte del top 10, sí se encuentra dentro de los 20 primeros del listado de los mejores artistas de América Latina durante el siglo XXI. Sin duda alguna, gran reconocimiento para Karol G, quien se encuentra en un gran ascenso en su carrera musical.

Recordemos que para la emisión de este ranking, la revista tuvo en cuenta el desempeño y la acogida que tuvieron los álbumes y sencillos de cada uno de los artistas desde el año 2000 hasta finales del 2024.

Temas relacionados:

Billboard

Cantante

Colombianos

Artistas

Shakira

J Balvin

Juanes

Karol G

Bad Bunny

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No solo fue una masacre porque fue contra judíos sino por la forma en que la se llevó a cabo": Marcos Peckel analiza el ataque de Hamás contra Israel tras su segundo aniversario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Su propio entorno ha estado negociando a sus espaldas, sacrificando a Maduro": María Corina Machado sentencia que con presión de EE.UU. "Maduro va a salir del poder"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Demócratas envían carta a Donald Trump en la que cuestionan las operaciones militares de EE.UU. contra narcolanchas en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué imagen ha dejado la guerra tras dos años del ataque de Hamás a Israel?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Fleur Hassan-Nahoum, ex vicealcaldesa de Jerusalén y el presidente de Colombia, Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

“Me encantaría que entrara en Gaza para que se dé cuenta de quiénes son los enemigos”: ex vicealcaldesa de Jerusalén envía mensaje a Petro

Foto del grupo Hamas en Palestina - AFP
Hamás

Hamás califica ataque del 7 de octubre como "respuesta histórica" a la ocupación israelí de Gaza

Flotilla Global Sumud - AFP
ETA

Dos exintegrantes de ETA estaban entre los 50 españoles detenidos por Israel tras interceptación de la flotilla Global Sumud

Foto de referencia: AFP
Israel

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Foto de referencia: AFP
Israel

Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de la expectativa por los diálogos para terminar el conflicto

Más de Entretenimiento

Ver más
La plataforma de streaming otorgará oportunidades para quienes desean desarrollarse en el mundo audiovisual | Foto Canva
Netflix

Netflix lanza taller gratuito de guion en país de Latinoamérica para impulsar la industria audiovisual

Shakira | Foto AFP News
Shakira

Los 10 mayores éxitos en inglés de Shakira en Spotify: cifras de reproducciones que rompen récords

Florinda Meza, actriz mexicana - Foto: EFE
Florinda Meza

Lo que dijo Florinda Meza al enterarse que es una de las personalidades más odiadas de México

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Asilo en Estado Unidos | Foto Canva
Asilo en Estados Unidos

Estados Unidos implementa nueva tarifa para solicitantes de asilo: ¿A quiénes aplica el nuevo valor?

Gran Agujero Azul | Foto Canva
Océano

Exploran el fondo del Gran Agujero Azul y hallan una tendencia que enciende las alarmas

Jair Bolsonaro - AFP
Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro salió de la prisión domiciliaria, autorizado por la justicia, para un procedimiento médico

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

Luisa González- Foto EFE
Ecuador

Denuncian que el Cartel de los Soles habría financiado la campaña de la correísta Luisa González en Ecuador

Gustavo Costas extraña a Juan Fernando Quintero - Foto: AFP
Juan Fernando Quintero

Gustavo Costas extraña a Juan Fernando Quintero: el entrenador de Racing Club destaca el talento del colombiano

Visa a Estados Unidos - Foto de referencia: Canva
visas

Estados Unidos hace oficial el listado de países cuyos viajeros tendrán que pagar millonaria suma para solicitar la visa de turismo: esta es la fecha de aplicación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda