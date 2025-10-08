NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
J Balvin

El emotivo mensaje de J Balvin sobre el estado de salud del reguetonero Zion tras su accidente de tránsito en Puerto Rico

octubre 8, 2025
Por: Diana Pérez
J Balvin junto al dúo Zion & Lennox | Foto: AFP
Zion es una de las figuras más importantes dentro del género urbano que se destacó por haber sido parte del dúo musical ‘Zion y Lennox’.

El reguetonero puertorriqueño Félix Gerardo Ortiz Torres, mejor conocido dentro de la escena musical como Zion, se encuentra atravesando un difícil momento de salud.

El intérprete de ‘Ya voy a llegar’ sufrió un accidente de tránsito por lo que tuvo que ser hospitalizado de urgencias en un centro médico en San Juan, en Puerto Rico.

Desde su equipo informaron por medio de las redes sociales sobre una actualización sobre la salud del cantante en la que hicieron saber que su entorno se está enfocando en su pronta recuperación.

“Zion fue recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica permanece reservada, mientras familia y equipo están enfocados en su recuperación”, dice el comunicado.

En el escrito también se aclara que agradecen todo el cariño, las oraciones y el apoyo que sus seguidores le han enviado.

Pero “pedimos respeto y paciencia en este momento. Las actualizaciones serán comunicadas por medios oficiales”.

Tras conocerse la noticia, los mensajes de apoyo por parte de otros artistas no se han hecho esperar, como el del colombiano J Balvin.

El paisa, que colaboró con Zion en varias ocasiones, publicó desde sus historias de Instagram un mensaje de apoyo y solidaridad para su colega.

En sus historias, el intérprete de ‘Rojo’ escribió: “enviando toda la energía y oración por mi hermano Zion”.

Los dos artistas han compartido fuera del escenario o de los estudios de grabación. Su más reciente encuentro fue precisamente para la fiesta de cumpleaños del colombiano a la que también asistió el cantante Ryan Castro.

Entre las colaboraciones que más destacan entre Zion y el ‘Niño de Medellín’ son: ‘Otra vez’, ‘Si te atreves’ y ‘No es justo’.

Con el dúo musical lanzaron varios exitosos temas que a día de hoy siguen sonando, pero todo llegó a su final en noviembre de 2024 cuando decidieron partir caminos.

Sin embargo, Zion también ha logrado consolidar una exitosa carrera como solista tras la separación de uno de los dúos más importantes de la historia del reguetón.

