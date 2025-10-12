NTN24
Daddy Yankee

Daddy Yankee recupera el control de su nombre artístico tras fallo contra su exesposa Mireddys González

octubre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Daddy Yankee, cantante, y su expareja, Mireddys González - Fotos: EFE
Daddy Yankee, cantante, y su expareja, Mireddys González - Fotos: EFE
La expareja puso punto final a la controversia relacionada con el uso y la titularidad de los nombres y marcas asociados al artista.

Los representantes legales de Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González, alcanzaron un acuerdo sobre el uso y la titularidad de los nombres y marcas asociados al artista.

El acuerdo le permitirá al artista utilizar, comercializar y proteger sus marcas, nombres artísticos, como Daddy Yankee y DY, Big Boss, Legendaddy, Los Cangris, El Cartel Records y Dura.

Las partes solicitaron que el Tribunal conserve la jurisdicción exclusiva para velar por su cumplimiento futuro, y garantizar así los derechos del artista y la protección de sus marcas en adelante.

El artista gana un segundo caso federal contra su exesposa y la hermana de ella por presuntos incumplimientos fiduciarios y destrucción de información relacionada con sus empresas y carrera.

Hace unos meses, por medio de su cuenta de Instagram, el intérprete de ‘Gasolina’ explicó que tras varios meses de intentar salvar su matrimonio decidió aceptar la solicitud de divorcio de su esposa, Mireddys González.

o

“Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys”, empezó diciendo.

El cantante añadió en su escrito: “Mi fe en Cristo ha sido mi refugio en todo momento, y fue una guía constante mientras intentamos superar nuestras diferencias”.

“Respeto la decisión de Mireddys y agradezco el tiempo que compartimos, lleno de bendiciones y valores, de amor y con una hermosa familia que seguirá siendo nuestra prioridad”, señaló.

Mireddys González y Ramón Luis Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, se casaron mucho antes de que el reguetonero alcanzara el éxito y la fama en el género urbano.

Ambos contrajeron matrimonio cuando tenían 17 años y desde entonces lograron consolidar una relación de tres décadas en la que tuvieron dos hijos: Jeremy y Jesaaelys.

