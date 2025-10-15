NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Daniel Stern, uno de los ladrones de ‘Mi pobre angelito’, fue hospitalizado de emergencia y este es su estado de salud

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: 'Mi pobre angelito' - Disney+
El actor de 67 años fue atendido el pasado 7 de octubre tras una llamada de emergencia médica en una residencia privada en Somis.

El famoso actor estadounidense Daniel Stern,conocido por su papel de Marv Murchins en la icónica comedia navideña ‘Mi pobre angelito’ (Home Alone), fue hospitalizado de emergencia en California.

De acuerdo con TMZ, el actor de 67 años fue atendido el pasado 7 de octubre tras una llamada de emergencia médica en una residencia privada en Somis.

Pese a que no se revelaron detalles de la causa exacta de la emergencia, un representante del actor informó que Stern “ahora se encuentra bien” y fue dado de alta.

Kieran Culkin no permite que sus hijos vean ‘Mi pobre angelito’, protagonizada por su hermano

El actor estadounidense Kieran Culkin reveló la razón por la que no permite que sus hijos vean “Mi pobre angelito”, protagonizada por su hermano Macaulay Culkin.

En medio de una entrevista, Culkin explicó que, pese a que su hermano alcanzó la fama mundial con este clásico navideño, aún no es apropiada para sus hijos Kinsey y Wilder.

De acuerdo con el actor, hay situaciones que pueden ser un poco intensas para un niño por lo que prefiere esperar unos años más para que la puedan ver.

Además, confesó que la película no solo le cambió la vida a su hermano sino también a él, pues el tema de la fama se convirtió en un desafío para toda la familia.

Por su parte Macaulay ha confesado, en varias oportunidades, que ver la película en la televisión se ha vuelto algo incómodo, debido a que, como actor, no puede ver la famosa película navideña de la misma manera que los demás.

Macaulay Culkin comenzó su carrera teatral a la edad de cuatro años e hizo la primera de varias apariciones en la película 'Rocket Gibraltar', donde interpretó al nieto de Burt Lancaster.

No obstante, fue en la película 'John Hughes Uncle Buck' en la que Culkin empezó a llamar la atención por primera vez.

Su estrellato internacional se debe en gran medida a la interpretación de Kevin McCallister en 'Mi pobre angelito', un niño ingenioso que accidentalmente se queda solo en su casa cuando su familia se va de vacaciones.

