"Ella solo hace canciones con los muchachos guapos": colega de Shakira revela cómo convenció a la cantante colombiana para hacer una colaboración

Para nadie es un secreto que la cantante colombiana Shakira y su colega español Alejandro Sanz gozan de una gran amistad pese a que dicha relación se ha visto envuelta en una serie de especulaciones sobre un presunto romance.

Así lo han asegurado ambos artistas, quienes recientemente lanzaron su nueva colaboración ‘Bésame’, uno de los temas del nuevo álbum del español, que lleva por nombre ‘¿Y ahora qué?’.

La letra de la nueva colaboración de los artistas fue presentada al mundo el pasado 23 de mayo generando expectativa en todos sus seguidores quienes esperaban con ansias el lanzamiento del video oficial.

“Te digo la verdad, si la vida es bonita, tú y ellas son tan parecidas. Al final, no me atrevo a dejar que el destino decida. Si existe algún riesgo de verme sin ti, yo no quiero apostar”, indica uno de los fragmentos.

VEA TAMBIÉN Una de las orquestas más importantes de Colombia acompañará a Shakira en su concierto en Cali o

Sobre su colaboración, Sanz reveló en medio de una entrevista: “Bueno, ya hacía tiempo que hablábamos y yo siempre bromeaba con ella. Le decía, '¿Cuándo vamos a hacer otra canción? Porque nada más que haces canciones con los muchachos guapos y talentosos’ (‘y contigo’, le dice la entrevistadora). Eso le dije yo, pero ella no me creía”, dijo.

Desde que se estrenó ‘La Tortura’ en 2005 y ‘Te lo agradezco, pero no’ en 2006, Sanz y ‘Shaki’ desarrollaron una química que, para muchos fanáticos, trascendía afuera de los estudios y se podía percibir en las diferentes presentaciones que hicieron juntos después de estas dos canciones.

Sin embargo, ambos artistas siempre han aclarado que entre ellos solo hay una bonita amistad y ante las constantes peticiones de los fans de que por lo menos volvieran a sacar una canción juntos, el madrileño les cumplió el deseo.