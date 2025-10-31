NTN24
Maluma

Se conoce la verdadera razón que generó una rivalidad entre Maluma y J Balvin

octubre 31, 2025
Por: Redacción NTN24
J Balvin, Britney Spears y Maluma / FOTO: Instagram
J Balvin, Britney Spears y Maluma / FOTO: Instagram
Los reguetoneros colombianos son de los máximos exponentes de la cultura colombiana en el mundo.

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, se sinceró en un podcast acerca de la famosa rivalidad que sostenía con su colega J Balvin, otro de los reguetoneros más exitosos que tiene Colombia.

Tanto Maluma como J Balvin surgieron en Medellín y tuvieron una carrera que surgió en la misma época junto con otros exponentes del género urbano, sin embargo, ellos dos se consolidaron en lo más alto y tienen una carrera muy sólida, siendo reconocidos mundialmente.

o

En el podcast de Nude Project, Maluma habló sobre la rivalidad que se generó con J Balvin en el momento en que ambos empezaron a surgir, y aunque señaló que fue Balvin quien comenzó, agregó que todo les sirvió para crecer.

“Lo que él no cuenta era que el que empezó fue él y yo le decía ‘que es lo que te molesta tanto de mí’ y me dijo ‘es que yo pensé que te me ibas a quedar con la comida’, fue una rivalidad súper sana y cuando él fue con Beyonce, pues yo fu con Madona y fue una rivalidad que nos construyó”, dijo el cantante de ‘4 babys’.

Luego añadió que ha pensado si esa rivalidad ahora les hace falta, pues ahora son muy buenos amigos: “Yo lo he pensado será que nos falta un poquito de rivalidad, porque ahora somos muy parcero, pero eso también era rico y hace falta, creo que sería una rivalidad muy sana”.

Lo cierto es que tanto Maluma como J Balvin han construido unas carreras muy exitosas llevando la bandera de Colombia por el mundo.

