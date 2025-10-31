Se conoce la verdadera razón que generó una rivalidad entre Maluma y J Balvin

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, se sinceró en un podcast acerca de la famosa rivalidad que sostenía con su colega J Balvin, otro de los reguetoneros más exitosos que tiene Colombia.

Tanto Maluma como J Balvin surgieron en Medellín y tuvieron una carrera que surgió en la misma época junto con otros exponentes del género urbano, sin embargo, ellos dos se consolidaron en lo más alto y tienen una carrera muy sólida, siendo reconocidos mundialmente.

En el podcast de Nude Project, Maluma habló sobre la rivalidad que se generó con J Balvin en el momento en que ambos empezaron a surgir, y aunque señaló que fue Balvin quien comenzó, agregó que todo les sirvió para crecer.

“Lo que él no cuenta era que el que empezó fue él y yo le decía ‘que es lo que te molesta tanto de mí’ y me dijo ‘es que yo pensé que te me ibas a quedar con la comida’, fue una rivalidad súper sana y cuando él fue con Beyonce, pues yo fu con Madona y fue una rivalidad que nos construyó”, dijo el cantante de ‘4 babys’.

Luego añadió que ha pensado si esa rivalidad ahora les hace falta, pues ahora son muy buenos amigos: “Yo lo he pensado será que nos falta un poquito de rivalidad, porque ahora somos muy parcero, pero eso también era rico y hace falta, creo que sería una rivalidad muy sana”.

Lo cierto es que tanto Maluma como J Balvin han construido unas carreras muy exitosas llevando la bandera de Colombia por el mundo.