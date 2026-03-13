NTN24
Viernes, 13 de marzo de 2026
Viernes, 13 de marzo de 2026
Premios Óscar

Después de casi un siglo de historia, los Oscar premiarán esta importante figura de la industria cinematográfica

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Trabajadores mueven una réplica decorativa de la estatua del Oscar previo a la 98ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en Hollywood - AFP
Trabajadores mueven una réplica decorativa de la estatua del Oscar previo a la 98ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en Hollywood - AFP
La 98.ª edición de los Premios Oscar se celebrará este domingo 15 de marzo de desde el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Cuando una película logra cautivar al público, muchas veces se debe a la química que existe entre sus actores.

o

Detrás de esa conexión están los directores de casting, profesionales que finalmente recibirán reconocimiento por parte de la Academia con una estatuilla propia.

Tras casi cien años de historia, los premios Oscar distinguirán por primera vez este domingo a la mencionada figura.

Un director de casting es el profesional responsable de encontrar y seleccionar a los actores o talentos más adecuados para interpretar los personajes de una producción audiovisual.

Actúa como un puente crítico entre la visión creativa del director del proyecto y la comunidad actoral.

o

Esta importante pieza debe asegurar que cada papel sea cubierto por alguien que no solo encaje físicamente, sino que también posea la capacidad interpretativa necesaria.

Además, estudia el texto para comprender profundamente la personalidad, los rasgos y las necesidades de cada personaje y se reúne con el director y los productores para definir los requisitos específicos de los perfiles buscados.

A su vez, contacta a agencias de representantes, revisa currículum, demos y asiste a obras de teatro para descubrir nuevos talentos, también convoca a los candidatos, organiza las sesiones de prueba, filtra a los candidatos y presenta una selección final (conocida como shortlist) al director y productor, quienes toman la decisión definitiva.

o

En cuanto a la gestión administrativa, en muchos casos, negocia los honorarios y las condiciones de los contratos entre la producción y los agentes de los actores.

La 98.ª edición de los Premios Oscar se celebrará este domingo 15 de marzo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Temas relacionados:

Premios Óscar

Oscar

Premios

Anuncio

Hollywood

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Del baile a la locura: según el diario ABC, Maduro pasa las noches en su celda gritando que es el presidente de Venezuela y que está secuestrado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El antisemitismo como fenómeno no ha muerto": especialista sobre el ataque a una sinagoga en Michigan

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No estamos en negociaciones": congresista Carlos Giménez sobre anuncio del régimen cubano sobre conversaciones con Washington

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Entretenimiento

Ver más
Robert Carradine
Fallecimiento

Robert Carradine, actor en ‘La venganza de los nerds’ y ‘Lizzie McGuire’, falleció a los 71 años

Fotos: Sala de cine en Colombia/ Estatuilla Premios Oscar - Canva
Premios Óscar

Así es como puede ver en salas de Colombia algunas de las películas nominadas a los Premios Oscar 2026: estos son los importantes reestrenos

Chaqueta de Arnold Schwarzenegger en 'Terminator' - Foto de referencia EFE
Subasta

La chaqueta de Schwarzenegger en 'Terminator', los cascos de 'Gladiator' y un mapa de 'Harry Potter' entre los más de mil icónicos elementos que incluye una subasta

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Robert Carradine
Fallecimiento

Robert Carradine, actor en ‘La venganza de los nerds’ y ‘Lizzie McGuire’, falleció a los 71 años

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y líder de la Democracia en Venezuela - Foto: EFE
Chile

"Será un encuentro cargado de emotividad": director del comando 'ConVzla' en Chile sobre visita de María Corina Machado en el marco de posesión de José Antonio Kast

Familiares de presos políticos en Venezuela se encadenan alrededor de los centros de tortura - Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

"Están en una celda 2x2 con solo una cama de cemento y una letrina": denuncian crudas condiciones en las que se encuentran recluidos los presos políticos en Venezuela

El delantero portugués Cristiano Ronaldo (AFP)
Cristiano Ronaldo

Al grito del "SIU": Cristiano Ronaldo deja su huelga de dos semanas y regresa al gol con el Al Nassr acercándose cada vez más al récord de los mil tantos

Donald Trump | Foto AFP
Donald Trump

Donald Trump en la inauguración de su Junta de Paz da un plazo de "10 días" a Irán para llegar a un acuerdo o "de lo contrario pasarán cosas malas"

Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez dijo que fue "invitada" a Estados Unidos y se pronunció sobre el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores: "Son inocentes"

Hallan los restos de helicóptero militar que había desaparecido en Perú - Foto de referencia EFE
Perú

Hallan los restos de helicóptero militar que había desaparecido en Perú: 15 tripulantes fallecieron

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre