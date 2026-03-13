Después de casi un siglo de historia, los Oscar premiarán esta importante figura de la industria cinematográfica

Cuando una película logra cautivar al público, muchas veces se debe a la química que existe entre sus actores.

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Detrás de esa conexión están los directores de casting, profesionales que finalmente recibirán reconocimiento por parte de la Academia con una estatuilla propia.

Tras casi cien años de historia, los premios Oscar distinguirán por primera vez este domingo a la mencionada figura.

Un director de casting es el profesional responsable de encontrar y seleccionar a los actores o talentos más adecuados para interpretar los personajes de una producción audiovisual.

Actúa como un puente crítico entre la visión creativa del director del proyecto y la comunidad actoral.

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Esta importante pieza debe asegurar que cada papel sea cubierto por alguien que no solo encaje físicamente, sino que también posea la capacidad interpretativa necesaria.

Además, estudia el texto para comprender profundamente la personalidad, los rasgos y las necesidades de cada personaje y se reúne con el director y los productores para definir los requisitos específicos de los perfiles buscados.

A su vez, contacta a agencias de representantes, revisa currículum, demos y asiste a obras de teatro para descubrir nuevos talentos, también convoca a los candidatos, organiza las sesiones de prueba, filtra a los candidatos y presenta una selección final (conocida como shortlist) al director y productor, quienes toman la decisión definitiva.

En cuanto a la gestión administrativa, en muchos casos, negocia los honorarios y las condiciones de los contratos entre la producción y los agentes de los actores.

La 98.ª edición de los Premios Oscar se celebrará este domingo 15 de marzo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles.