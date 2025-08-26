Donald Trump envió inesperado mensaje a Taylor Swift y a Travis Kelce minutos después de que la pareja anunciara su compromiso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó suerte a la superestrella pop estadounidense Taylor Swift y al jugador de fútbol americano Travis Kelce luego de que anunciaran su compromiso.

"Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte", dijo Trump durante la séptima reunión de su gabinete.

La declaración del mandatario estadounidense generó todo tipo de reacciones en redes sociales ya que en el pasado Trump incluso afirmó que “odia” a Taylor Swift. "¡Odio a Taylor Swift!", compartió en septiembre del año pasado.

A inicios de este mes el mandatario incluso aseguró que desde que se pronunció sobre ella, la cantante dejó de estar de moda.

VEA TAMBIÉN "Las figuras de cera más realistas": así son las 13 estatuas de Taylor Swift que lanzó Madame Tussauds o

"¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije ‘odio a Taylor Swift’, ella ya no es ‘popular’?", escribió en su red social Truth Social.

El rechazo de Trump a Swift nació cuando la cantante apoyó a la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris, rival del ahora mandatario en las elecciones presidenciales de noviembre del pasado 2024.

La superestrella pop estadounidense y el jugador de fútbol americano anunciaron este martes su compromiso, antesala de una boda de alto perfil de una de las parejas más populares del mundo.

En una publicación conjunta en Instagram, mostraron una serie de fotografías de Kelce proponiéndole matrimonio de rodillas en medio de un jardín decorado con flores en tonos de blanco y rosa, y un primer plano de un gran anillo de diamante en la mano de Swift.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan", bromeó la pareja en el pie de foto en Instagram, donde Swift tiene 280 millones de seguidores.

Swift y Kelce, ambos de 35 años, hicieron pública su relación en 2023 y se les ha visto juntos con frecuencia en los megaconciertos de ella y en los partidos de la NFL, donde él juega para los Kansas City Chiefs.

VEA TAMBIÉN “Es mi mayor sueño hecho realidad”: Taylor Swift sorprendió a sus fans y anunció que es dueña de su trabajo de años o

Con su gira "Eras", de casi dos años de duración, Swift recaudó 2.000 millones de dólares en 149 shows en todo el mundo, concretando así el tour más lucrativo de la historia de la música.

Las Swifties, como se conoce a sus fans, esperan su próximo álbum, "The Life of a Showgirl", que saldrá el 3 de octubre.

La noticia del lanzamiento se conoció este mes en un episodio del pódcast "New Heights", que Kelce presenta junto a su hermano Jason, exjugador de la NFL.

El último gran lanzamiento de la ganadora de 14 premios Grammy, "The Tortured Poets Department", se publicó en abril del año pasado y vendió 1,4 millones de copias el primer día.

Aunque Swift es famosa por cantar sobre sus decepciones amorosas, la relación con Kelce, uno de los jugadores mejor pagados de la NFL, se ha consolidado pese a la presión de la fama.