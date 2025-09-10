NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
La Roca

Dwayne Johnson, "La Roca", reveló detalles sobre su alarmante pérdida de peso: "Todavía me queda un largo camino por recorrer"

septiembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Dwayne Johnson - AFP
Dwayne Johnson - AFP
La revista People citó una declaración del actor de 53 años en la que hizo referencia a su estado físico.

El actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido mundialmente como "La Roca", reveló detalles sobre su reciente pérdida de peso que alarmó a sus seguidores.

Johnson, quien construyó su carrera gracias a sus capacidades físicas, explicó las razones de su cambio durante la serie “In Conversation With…” del Festival Internacional de Cine de Toronto 2025, el lunes.

o

La revista People citó su declaración en la aseguró que ha adelgazado notablemente para un papel en una nueva producción cinematográfica.

“Vamos a hacer una película llamada ‘Lizard Music’, que está basada en una novela escrita por Daniel Pinkwater”, dijo.

De acuerdo con lo dicho por el luchador profesional devengado en estrella de Hollywood, el filme en cuestión trata sobre “un hombre muy excéntrico y fantasioso de más de 70 años llamado el Hombre Pollo. Y su mejor amigo es un pollo de más de 70 años”.

o

“Estoy muy emocionado porque tengo la oportunidad de transformarme de nuevo, como pude hacerlo en ‘The Smashing Machine’”, dijo Johnson, subrayando que “no puede esperar”.

Su apariencia contrasta con la lograda para su reciente drama “The Smashing Machine” en el que interpreta a Mark Kerr, exluchador de MMA y campeón de peso pesado de la UFC.

Aunque hizo lo contrario para “Lizard Music”, el actor subrayó que aún no ha terminado de transformarse para dicho papel. “Así es como me veo más delgado (...) Todavía me queda un largo camino por recorrer”, dijo.

The Smashing Machine salió a la luz en el Festival de Cine de Venecia, donde se dice que recibió críticas positivas.

Temas relacionados:

La Roca

Dwayne Johnson

Actor

Hollywood

Cine

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos hablando de una irrupción deliberada en territorio no solamente polaco, sino que también de la OTAN": expertos sobre la incursión de drones rusos sobre Polonia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Mientras Maduro mantenga el control, los venezolanos son vulnerables en cualquier parte del mundo”: periodista que denunció supuesto plan del régimen para secuestrarlo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Así funciona el negocio en el que se contratan multitudes para diferentes eventos en Estados Unidos, incluidos actos políticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Revés electoral para Milei en Buenos Aires es un traspié momentáneo o el inicio de un desgaste político más profundo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica en España por eventual sanción de Estados Unidos al expresidente Zapatero por su relación con el régimen de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, alcaldes de Medellín y Cali, respectivamente
La Noche

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Foto de ataque israelí en Catar (AFP)
Israel - Hamás

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Foto de la Guardia Nacional en California (AFP)
California

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Bombardeos de Israel en Catar contra objetivos de Hamás - Foto: AFP
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Más de Entretenimiento

Ver más
Traje de Spider-Man que usó Tobey Maguire | Foto: AFP
Spiderman

El mítico traje que usó Tobey Maguire en la trilogía de ‘Spider-Man’ será subastado por 50.000 dólares

Christian Nodal, músico y cantante mexicano - Foto: EFE
Christian Nodal

Christian Nodal desnuda su corazón con polémica confesión: "Yo nací con un problema más grave que ser mujeriego"

Presentación de Star Wars/ Ryan Gosling - Fotos EFE
Star Wars

Disney anuncia dos nuevas incorporaciones para el elenco de 'Star Wars: Starfighter' y revela primer vistazo de Ryan Gosling en la cinta

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: EFE
Marco Rubio

"Putin no se reunirá con Macron o con el Reino Unido, solo Trump puede unir a estas dos partes": Marco Rubio sobre esfuerzos para acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania

Aviones de combate. Foto: U.S. Marines
Despliegue militar

Cuándo llegarán los aviones de combate de Estados Unidos para sumarse a operaciones en el Mar Caribe

Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Jorge Tuto Quiroga

"La gente quiere un cambio de rumbo y estamos ante algo histórico": Jorge ‘Tuto’ Quiroga, candidato a la presidencia de Bolivia, sobre las elecciones de este domingo

Argentina vs Ecuador | Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

“Parece que ganaron la final del mundo”: críticas a jugador argentino que se burló del festejo de Ecuador tras la victoria 1-0 en Guayaquil

Canciller de Colombia, rosa Yolanda Villavicencio - Foto: Cancillería de Colombia
Cancillería de Colombia

El gobierno colombiano rechaza el asilo político otorgado por Nicaragua a Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE

María Corina Machado pronuncia un discurso en Caracas, Venezuela-Foto: EFE
María Corina Machado

"La Venezuela que viene": María Corina Machado hace un guiño a los inversores para cuando "regrese la democracia"

Pedro Castillo - EFE
Perú

"Desde acá invoco a Petro y a presidentes de Chile, Bolivia, Brasil: de una vez vamos a la guerra": expresidente Pedro Castillo desde su juicio en Perú

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal