Dwayne Johnson, "La Roca", reveló detalles sobre su alarmante pérdida de peso: "Todavía me queda un largo camino por recorrer"

El actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido mundialmente como "La Roca", reveló detalles sobre su reciente pérdida de peso que alarmó a sus seguidores.

Johnson, quien construyó su carrera gracias a sus capacidades físicas, explicó las razones de su cambio durante la serie “In Conversation With…” del Festival Internacional de Cine de Toronto 2025, el lunes.

La revista People citó su declaración en la aseguró que ha adelgazado notablemente para un papel en una nueva producción cinematográfica.

“Vamos a hacer una película llamada ‘Lizard Music’, que está basada en una novela escrita por Daniel Pinkwater”, dijo.

De acuerdo con lo dicho por el luchador profesional devengado en estrella de Hollywood, el filme en cuestión trata sobre “un hombre muy excéntrico y fantasioso de más de 70 años llamado el Hombre Pollo. Y su mejor amigo es un pollo de más de 70 años”.

“Estoy muy emocionado porque tengo la oportunidad de transformarme de nuevo, como pude hacerlo en ‘The Smashing Machine’”, dijo Johnson, subrayando que “no puede esperar”.

Su apariencia contrasta con la lograda para su reciente drama “The Smashing Machine” en el que interpreta a Mark Kerr, exluchador de MMA y campeón de peso pesado de la UFC.

Aunque hizo lo contrario para “Lizard Music”, el actor subrayó que aún no ha terminado de transformarse para dicho papel. “Así es como me veo más delgado (...) Todavía me queda un largo camino por recorrer”, dijo.

The Smashing Machine salió a la luz en el Festival de Cine de Venecia, donde se dice que recibió críticas positivas.