“Económicamente será una semana de sorpresas”: Esto dice el horóscopo del 22 al 28 de septiembre

Una de las recomendaciones para esta semana es el uso de objetos color vinotinto, ya que esta tonalidad permite fortalecer la energía ante las situaciones de tristeza y de fragilidad, así que usa prendas u cosas relacionadas con este tinte que también atraer fuerza, conexión y transformación espiritual, según la astróloga Jannín Farías.

Estas son las predicciones del horóscopo para la semana del 22 al 28 de septiembre

Aries: la buena suerte te acompañará; será un espacio en el cual firmarás documentos relacionados con la parte financiera; también tendrás la oportunidad para trabajar la energía para avanzar y atraer el éxito.

será un espacio en el cual firmarás documentos relacionados con la parte financiera; también tendrás la oportunidad para trabajar la energía para avanzar y atraer el éxito. Tauro: será una semana llena de prosperidad, pero en temas como el amor es importante que neutralices tu energía ; ya verás que así llegará una persona especial a tu vida.

será una semana llena de prosperidad, pero ; ya verás que así llegará una persona especial a tu vida. Géminis: tiempo lleno de estabilidad, multiplicador y renovador. En cuanto a la salud y la vida social, todo estará bien; te consolidarás financieramente.

En cuanto a la salud y la vida social, todo estará bien; te consolidarás financieramente. Cáncer: es momento de que te tomes un tiempo y analices qué vas a hacer en cuanto a temas relacionados con el amor; se presentarán cambios a nivel laboral.

qué vas a hacer en cuanto a temas relacionados con el amor; se presentarán cambios a nivel laboral. Leo: trata de pensar en positivo y verás que así alcanzarás los cambios que tanto anhelas, especialmente en el ámbito familiar; económicamente será una semana de sorpresas, lo cual será gratificante para ti.

especialmente en el ámbito familiar; económicamente será una semana de sorpresas, lo cual será gratificante para ti. VEA TAMBIÉN Perdonar no es olvidar: la reflexión espiritual que puede cambiar tu vida o Virgo: según las cartas del tarot, es importante que canalices tu energía y verás que todo comenzará a mejorar al punto que alcanzarás tus propósitos u objetivos más inmediatos.

Libra: será una semana victoriosa para ti en temas relacionados con tu entrenamiento; todo aquello que te propongas lo vas a lograr, cierras contratos y tendrás estabilidad personal, financiera y laboral.

será una semana victoriosa para ti en temas relacionados con tu entrenamiento; cierras contratos y tendrás estabilidad personal, financiera y laboral. Escorpio: vas a concretar esos objetivos que tienes en cuanto al ámbito familiar; se dará la mudanza y cambios que tanto anhelas.

que tienes en cuanto al ámbito familiar; se dará la mudanza y cambios que tanto anhelas. Sagitario: será un gran tiempo para la consolidación y estabilidad en lo relacionado con el amor.

y estabilidad en lo relacionado con el amor. Capricornio: estás avanzando positivamente hacia nuevos proyectos; vivirás un tiempo de estabilidad a nivel espiritual. En cuanto al ámbito familiar, todo mejorará.

estás avanzando positivamente hacia nuevos proyectos; En cuanto al ámbito familiar, todo mejorará. Acuario: es tiempo de tomar una pausa y retomes más adelante; deja de insistir. La invitación es a que te calmes, replantees y proyectes lo que quieres hacer; verás que todo cambiará, todo esto en cuanto al ámbito financiero y laboral.

más adelante; deja de insistir. La invitación es a que te calmes, replantees y proyectes lo que quieres hacer; verás que todo cambiará, todo esto en cuanto al ámbito financiero y laboral. Piscis:te encuentras en tiempo económico multiplicador, vivirás cambios; a nivel familiar todo estará muy bien, pero es importante que tengas claro el tema de la comunicación.

Según la astróloga Jannín Farías, para esta semana el color que predominará será el vinotinto y el número de la suerte será 1123.