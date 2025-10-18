NTN24
Sábado, 18 de octubre de 2025
Sofía Vergara

El ácido comentario que hizo Sofía Vergara sobre una reconocida marca de café: “a mí me sabe a quemado”

octubre 18, 2025
Por: Diana Pérez
Sofía Vergara también habló sobre sus comidas favoritas y la diferencia entre vivir en Estados Unidos y Colombia.

La actriz colombiana Sofía Vergara hace un año decidió incursionar más en el mundo del emprendimiento al lanzar su propia marca de café ‘¡Dios Mío! Coffe’.

La barranquillera, que viene del país reconocido a nivel internacional por su café, puede hablar con propiedad sobre este producto.

Es por ello que, en entrevista con el medio National Geographic, la colombiana explicó su motivo por lanzar al mercado su propia marca de café.

La actriz de ‘Modern Family’ reveló que el deseo de buscar un buen café se debe a que considera que el que hay en Estados Unidos es espantoso.

La ‘Toty’ afirmó: “Desde que me mudé a Estados Unidos me he estado quejando de lo difícil que es encontrar un buen café. Paso casi todo el tiempo en los rodajes, y el café allí es espantoso”.

Sus palabras no quedaron ahí y lanzó un ácido comentario sobre una de las marcas más reconocidas en el mundo del café, Starbucks.

La estrella de Hollywood sentenció: “No entiendo el café de lugares como Starbucks, que a todo el mundo le encanta, porque a mí me sabe a quemado”.

La colombiana contó que durante mucho tiempo estuvo buscando con quien asociarse para poder lanzar su propia marca de café, hasta que encontró a unas mujeres “en Colombia (de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia)”.

Fue allí cuando se enteró que el 30% de caficultores de su país eran mujeres, lo cual “me pareció increíble. Compramos el 100 % del café a estas mujeres”.

“Es un café de primera calidad, así que pagamos un precio justo por él. Es una colaboración realmente bonita”, agrego.

En la entrevista, la intérprete de ‘Griselda’ estuvo acompañada de su hijo Manolo, con quien colabora para la creación de ‘¡Dios Mío! Coffe’.

Ambos hablaron de cómo el amor por la gastronomía los une y por eso decidieron involucrarse en el mercado del café.

Y explicó que cree que Colombia lo que mejor sabe hacer sobre otras culturas es el café, uno de los motivos por los que es reconocido a nivel internacional.

“Creo que hemos perfeccionado cosas como las empanadas, las croquetas y el pandebono (un panecillo colombiano de queso), el tipo de comida que ofrecemos en Toma (la marca de alimentos de Sofía y Manolo)”, puntualizó.

