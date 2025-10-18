El polémico dardo que lanzó Jennifer Lopez sobre sus relaciones pasadas: “no son capaces de amar”

La cantante y actriz estadounidense Jennifer Lopez se encuentra en el ojo del huracán tras dar unas polémicas declaraciones sobre sus relaciones pasadas, entre ellas la que tuvo con Ben Affleck.

La intérprete de ‘On the Floor’ se sinceró en el programa ‘The Howard Stern Show’ sobre su vida amorosa y lo difícil que ha sido para ella encontrar un compañero de vida.

JLo fue cuestionada por Howard sobre el momento en el que conoce a un chico y lo difícil que es para ella, por su nivel de fama, hacer que la relación sobreviva.

La estrella comentó: “es difícil estar bajo un microscopio”, ante esto, Stern le pregunta “¿es porque todo parece estar condenado desde el principio?”.

Entre risas, Lopez asegura: “No, no siento eso. Siento que vivo mi vida muy en voz alta a pesar de estar en el ojo público y quiero compartir mi vida con alguien. Quiero que alguien esté ahí cuando esté viviendo mis momentos más importantes”.

“Me gustaría compartir eso. Así que no me oculté y hablé de ello. Y creo que ahora, después de lo que me ha pasado en los últimos años y a mis hijos, siento que quiero esa parte de mi vida mucho más en silencio”, añadió.

La intérprete de ‘El Anillo’ explicó que es consciente que por su carrera y el nivel de fama al que está expuesta “hay ajustes” que debe de hacer.

El entrevistador asiente y le pregunta: “¿crees que realmente has sido amada?”, Jennifer suspira y explica: “no”.

En ese momento de la conversación, Stern indaga más y le dice: “¿y crees que realmente experimentado amar a alguien?”, algo a la que la artista contesta sin ninguna duda: “sí”.

Pero lo “polémico” de sus palabras llega cuando el presentador la cuestiona sobre qué pasa cuando no puedes recuperar ese amor.

Ante esto, JLo dice: “lo que aprendí es que no es que yo no sea digna de ser amada, es que ellos no son capaces”.

Y añade: “y me dieron lo que tenían, cada vez. Todos los anillos, todas las cosas que deseaba. Lo intentaron al darme las casas, anillos, el matrimonio, con todo”.

Stern la interrumpe y le dice: “pero no te amaban”, Lopez confirma diciendo: “no lo hicieron y yo no me conocía”.

La ‘diva del Bronx’ ha tenido varios romances con algunas celebridades, pero las que más han sido relevantes en su vida han sido las que tuvo con Marc Anthony, Ben Affleck y Alex Rodríguez

Con el cantante de salsa se casó en 2004 y tras siete años juntos, en 2011, anunciaron su separación.

Un año después, Anthony solicitó el divorcio, el cual finalizó hasta 2014. De esa unión, ambos comparten dos hijos.

En 2017, la estrella del pop le dio la bienvenida nuevamente al amor y empezó a salir con Rodríguez.

En 2019 se comprometieron, pero en abril de 2021 lo cancelaron y oficializaron su separación.

Sin embargo, su relación más turbulenta ha sido con el actor Ben Affleck con quien salió por primera vez en 2002.

En noviembre de ese año, el intérprete de ‘Batman’ le propuso matrimonio, pero en enero de 2004 se separaron.

Tras su separación tuvieron varias parejas y finalmente, tras varios rumores, reavivaron su amor en 2021.

El actor le propuso, otra vez, matrimonio en abril de 2022 y la ceremonia se celebró en julio de ese mismo año en Las Vegas.

Pero las mieles del amor solo duraron hasta agosto de 2024 cuando se anunció que la pareja estaba en proceso de divorcio por “diferencias irreconciliables”.