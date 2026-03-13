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The Boys

El ciclo final: lanzan inquietante tráiler de la que será la quinta y última temporada de la serie ganadora del Emmy 'The Boys'

marzo 13, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Elenco de 'The Boys' en Comic-Con 2024 - Foto AFP
Elenco de 'The Boys' en Comic-Con 2024 - Foto AFP
La producción es una sátira oscura y violenta del género de superhéroes y presenta un mundo donde estos actúan como celebridades corruptas y egoístas.

La plataforma digital de contenidos audiovisuales en línea Prime Video reveló recientemente el esperado tráiler oficial de la quinta temporada de 'The Boys', que será a su vez el último ciclo de la serie estrenada por primera vez en 2019.

La quinta temporada de esta producción, que ha sido ganadora de varios premios Emmy, está programada para estrenarse en Prime Video el 8 de abril de 2026 con los dos primeros episodios, seguidos de un nuevo episodio cada semana, culminando en el final definitivo de la serie el 20 de mayo de 2026.

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El tráiler, de aproximadamente dos minutos y medio de duración, reúne a los personajes icónicos de la serie mientras se preparan para una última batalla, avanzando hacia lo que se define como la confrontación final.

'The Boys', cabe resaltar, es una aclamada serie de televisión que funciona como una sátira oscura y violenta del género de superhéroes y presenta un mundo donde estos actúan como celebridades corruptas y egoístas, protegidos por la poderosa corporación Vought.

En la quinta y última temporada el mundo es de Homelander —el líder y protagonista— completamente sujeto a sus caprichos erráticos y ególatras.

Hughie, Leche Materna (Mother’s Milk) y Frenchie, encargados de neutralizar a superhéroes corruptos, están encarcelados en un "Campo de Libertad", mientras que Annie, superheroína con la capacidad de manipular la energía eléctrica, lucha por armar una resistencia contra la abrumadora fuerza de los Supes, individuos con habilidades sobrehumanas.

El elenco de 'The Boys' incluye a Antony Starr, Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriary, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, Cameron Crovertti y Susan Heyward, entre otros.

La serie se basa en la historieta y bestseller de The New York Times, escrita por Garth Ennis y Darick Robertson, quienes además son productores ejecutivos, y está desarrollada por Eric Kripke, productor ejecutivo y showrunner.

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Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Judalina Neira, Jessica Chou, Gabriel Garcia, Ori Marmur, Ken F. Levin y Jason Netter son también productores ejecutivos de la producción.

La serie, entretanto, es una producción de Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios con Kripke Enterprises, Original Film y Point Grey Pictures.

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