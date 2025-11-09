La otra canción en español (aparte de De Música Ligera) que interpretó Dua Lipa en su concierto en Argentina

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Argentina vibró con dos conciertos que ofreció la estrella del pop Dua Lipa, quien colmó el estadio Monumental los días 7 y 8 de noviembre, y puso a cantar a los asistentes no solo sus éxitos, sino también los covers en español que hizo.

En su primera fecha en Buenos Aires, el público estalló cuando la artista de ascendencia albanesa interpretó ‘De Música Ligera’ de Soda Stereo, mientras que en su segundo show interpretó el tema ‘Tu Misterioso Alguien’ de Miranda.

Cabe recordar que, recientemente, Dua Lipa aprobó su examen de GCSE (Certificado General de Educación Secundaria) en Español, un certificado de nivel secundario en el sistema educativo británico, que le permite tener conocimientos en el idioma. La cantante británica está estudiando para perfeccionar su dominio del idioma y se prepara para un examen de nivel avanzado.

Es por esta razón que en sus dos conciertos se le pudo escuchar un español fluido y aunque no es perfecto, se hizo entender ante su público.

Antes de partir a Chile, donde continuará 'Radical Optimism Tour' con dos conciertos más el 11 y 12 de noviembre en el estadio Nacional de Santiago, la intérprete de 'Don't star now' asistió al estadio La Bombonera para presenciar el superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate.

Dua Lipa estará en Colombia el próximo 28 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y la pregunta que ronda entre los fans es ¿cuál canción en español elegirá para interpretar en el país?, pues la elección depende del conocimiento que ella tenga del gusto del público colombiano.