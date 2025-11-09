NTN24
Domingo, 09 de noviembre de 2025
Domingo, 09 de noviembre de 2025
Dua Lipa

La otra canción en español (aparte de De Música Ligera) que interpretó Dua Lipa en su concierto en Argentina

noviembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Dua Lipa, artista británica / FOTO: AFP
Dua Lipa, artista británica / FOTO: AFP
La estrella del pop es tendencia en redes sociales por su espectacular interpretación en la que dejó ver el buen manejo que tiene del español.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Argentina vibró con dos conciertos que ofreció la estrella del pop Dua Lipa, quien colmó el estadio Monumental los días 7 y 8 de noviembre, y puso a cantar a los asistentes no solo sus éxitos, sino también los covers en español que hizo.

En su primera fecha en Buenos Aires, el público estalló cuando la artista de ascendencia albanesa interpretó ‘De Música Ligera’ de Soda Stereo, mientras que en su segundo show interpretó el tema ‘Tu Misterioso Alguien’ de Miranda.

Cabe recordar que, recientemente, Dua Lipa aprobó su examen de GCSE (Certificado General de Educación Secundaria) en Español, un certificado de nivel secundario en el sistema educativo británico, que le permite tener conocimientos en el idioma. La cantante británica está estudiando para perfeccionar su dominio del idioma y se prepara para un examen de nivel avanzado.

o

Es por esta razón que en sus dos conciertos se le pudo escuchar un español fluido y aunque no es perfecto, se hizo entender ante su público.

Antes de partir a Chile, donde continuará 'Radical Optimism Tour' con dos conciertos más el 11 y 12 de noviembre en el estadio Nacional de Santiago, la intérprete de 'Don't star now' asistió al estadio La Bombonera para presenciar el superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate.

Dua Lipa estará en Colombia el próximo 28 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y la pregunta que ronda entre los fans es ¿cuál canción en español elegirá para interpretar en el país?, pues la elección depende del conocimiento que ella tenga del gusto del público colombiano.

Temas relacionados:

Dua Lipa

Argentina

Concierto

Música

Entretenimiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Dirigente político sobre la posibilidad que Maduro deje el poder en Venezuela: “es prisionero del Cartel de los Soles y ellos no lo van a permitir”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Petro vuelve a cuestionar ataques en el Caribe y medidas militares de Trump en medio de su pronunciamiento en la cumbre de la CELAC y la UE

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Entretenimiento

Ver más
Shakira durante su presentación en Cali, Colombia - Foto AFP
Shakira

La escandalosa cifra de 13 dígitos que ha recaudado Shakira con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' que hasta Billboard la premió

Antonela Roccuzzo | Foto: AFP
Antonela Rocuzzo

La viral reacción de Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, al no ser reconocida por un influencer en Miami: “¿de qué trabajas?”

La cantante colombiana Shakira en su gira por Latinoamérica. (EFE)
Canción de Shakira

Shakira comparte primeras imágenes de video ‘Aniversario’ que acompaña nuevas versiones de éxitos que cumplen 30 años

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Vinicius | Foto: EFE
Vinicius

Vinicius fue denunciado en Brasil por presuntamente haber “perturbado” a sus vecinos con su extravagante fiesta de cumpleaños

Prostitución en Medellín (EFE)
Trata de personas

Desmantelan red de trata de mujeres y niñas indígenas en la frontera entre Colombia y Venezuela

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Bandera de Francia - Foto Canva
Régimen de Maduro

De "no crazy war" a "merci beaucoup": Maduro cambia el inglés por francés en un nuevo intento fallido de hablarle a los Estados Unidos

Telescopio James Webb | Foto AFP
Telescopio James Webb

James Webb revela algo nunca antes visto en la galaxia del agujero negro M87: Estas son las imágenes

La Vinotinto tras el juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
Lionel Messi

Sonríe la Vinotinto: dos figuras de Argentina se pierden el amistoso en Miami

John Bolton | Foto: AFP
John Bolton

Exasesor de seguridad de Trump, John Bolton fue acusado formalmente por presunto mal manejo de información

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

El presidente Trump ratifica pruebas nucleares y evita confirmar si se realizarán de manera subterránea

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre