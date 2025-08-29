NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
Viernes, 29 de agosto de 2025
Celebridades

El divertido momento en el que George Clooney se convierte en el paparazzi de Adam Sandler en el Festival de Cine de Venecia

agosto 29, 2025
Por: Redacción NTN24
George Clooney y Adam Sandler - AFP
George Clooney y Adam Sandler - AFP
Los actores estuvieron presentes en la alfombra roja para la presentación de la cinta "Jay Kelly".

Desde el miércoles 27 de agosto se lleva a cabo la edición número 82 del Festival Internacional de Cine de Venecia (Italia), donde grandes estrellas de Hollywood se dan cita para presentar sus más recientes películas, como el caso del actor George Clooney.

o

Durante el segundo día del evento (jueves 28), Clooney apareció en la alfombra roja pese a la lluvia, en la presentación de la cinta "Jay Kelly", que compite por el León de Oro. El actor de 64 años saludó y firmó autógrafos a sus seguidores antes de que empezara la proyección de la película dirigida por Noah Baumbach.

Además, protagonizó un divertido momento cuando hizo de “fotógrafo” de Adam Sandler, actor del elenco, quien también asistía a la alfombra roja. Y es que, en un instante, Clooney se fue hasta donde la prensa y tomó prestada la cámara de un fotógrafo y se dirigió hasta donde su colega para tomarle una fotografía a su rostro.

El momento quedó registrado en videos difundidos por medios de comunicación y en las redes sociales donde se ve a Clooney siendo el nuevo paparazi de Sandler, quien no dudó en posar con gestos característicos de su personalidad.

Además del elenco de "Jay Kelly", Clooney asistió a la alfombra roja con su esposa, Amal.

En la película, producida por la plataforma de streaming Netflix, Clooney da vida a un reconocido actor que, tras 30 años de carrera, sufre una crisis de identidad. Además, se obsesiona con fortalecer la relación con sus hijas y arrastra a su representante (Adam Sandler) y a su agente de prensa (Laura Dern) hasta un pueblo de la Toscana.

o

Durante el trayecto, Jay reflexiona sobre la soledad, sus errores y sus aciertos y sobre el precio del éxito.

"Jay Kelly" forma parte de los 21 filmes que este año compiten en la selección oficial, de los que seis fueron dirigidos por mujeres. La cinta aspira al máximo galardón de esta edición 82ª del certamen, que se extiende hasta el sábado 6 de septiembre de 2025.

Temas relacionados:

Celebridades

Festival

Cine

Venecia

Italia

Actor

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Qué es el Cartel de los Soles, grupo liderado por el régimen de Maduro que fue designado como terrorista por Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Petro teme a una eventual caída de Maduro”: analistas sobre los recientes comentarios del presidente de Colombia en relación al despliegue militar estadounidense

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Analistas explican impacto en el gobierno de Trump de orden judicial que exige el cierre del centro de detención Alligator Alcatraz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Entretenimiento

Ver más
Christian Nodal y Cazzu | Foto: AFP
Cazzu

Cazzu criticó fuertemente a Nodal por la manutención alimentaria de su hija: “no tenemos un acuerdo que yo considere justo”

Shakira en uno de sus conciertos del 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour' | Foto: EFE
Shakira

“Rabiosa me puso a mí”: excoreógrafa de Shakira reveló el motivo por el que dejó de darle clases de baile a la colombiana

Alicia Machado | Foto: EFE
Alicia Machado

La ex miss universo venezolana Alicia Machado se sinceró y habló sobre dos difíciles momentos de su vida y su relación con Ricardo Arjona: "El casado era él"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Cohete que transporta satélite NISAR de la NASA y de la ISRO - Foto EFE
Satélites

Satélite del tamaño y peso de una camioneta es lanzado al espacio para mapear a la Tierra cada 12 días con loable objetivo

El delantero colombiano RIchard Ríos. (EFE)
Benfica

Benfica eliminó al Fenerbahce en repesca por cupo a la Champions League en partido en el que Richard Ríos se desplomó tras codazo de Jhon Jáder Durán

Christian Nodal y Cazzu | Foto: AFP
Cazzu

Cazzu criticó fuertemente a Nodal por la manutención alimentaria de su hija: “no tenemos un acuerdo que yo considere justo”

Carlos Cañizales, boxeador venezolano / FOTO: EFE
Boxeo

Venezuela celebra: Carlos Cañizales es el nuevo campeón mundial de Boxeo minimosca tras dejar a Panya Pradabsri contra las cuerdas

Shakira en uno de sus conciertos del 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour' | Foto: EFE
Shakira

“Rabiosa me puso a mí”: excoreógrafa de Shakira reveló el motivo por el que dejó de darle clases de baile a la colombiana

Kevin Mier, arquero colombiano en el Cruz Azul / FOTO: EFE
Kevin Mier

“Seven Mier”: Las críticas que le están lloviendo al portero de la Selección Colombia tras recibir siete goles en un solo tiempo

Alicia Machado | Foto: EFE
Alicia Machado

La ex miss universo venezolana Alicia Machado se sinceró y habló sobre dos difíciles momentos de su vida y su relación con Ricardo Arjona: "El casado era él"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano