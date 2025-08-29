El divertido momento en el que George Clooney se convierte en el paparazzi de Adam Sandler en el Festival de Cine de Venecia

Desde el miércoles 27 de agosto se lleva a cabo la edición número 82 del Festival Internacional de Cine de Venecia (Italia), donde grandes estrellas de Hollywood se dan cita para presentar sus más recientes películas, como el caso del actor George Clooney.

Durante el segundo día del evento (jueves 28), Clooney apareció en la alfombra roja pese a la lluvia, en la presentación de la cinta "Jay Kelly", que compite por el León de Oro. El actor de 64 años saludó y firmó autógrafos a sus seguidores antes de que empezara la proyección de la película dirigida por Noah Baumbach.

Además, protagonizó un divertido momento cuando hizo de “fotógrafo” de Adam Sandler, actor del elenco, quien también asistía a la alfombra roja. Y es que, en un instante, Clooney se fue hasta donde la prensa y tomó prestada la cámara de un fotógrafo y se dirigió hasta donde su colega para tomarle una fotografía a su rostro.

El momento quedó registrado en videos difundidos por medios de comunicación y en las redes sociales donde se ve a Clooney siendo el nuevo paparazi de Sandler, quien no dudó en posar con gestos característicos de su personalidad.

Además del elenco de "Jay Kelly", Clooney asistió a la alfombra roja con su esposa, Amal.

En la película, producida por la plataforma de streaming Netflix, Clooney da vida a un reconocido actor que, tras 30 años de carrera, sufre una crisis de identidad. Además, se obsesiona con fortalecer la relación con sus hijas y arrastra a su representante (Adam Sandler) y a su agente de prensa (Laura Dern) hasta un pueblo de la Toscana.

Durante el trayecto, Jay reflexiona sobre la soledad, sus errores y sus aciertos y sobre el precio del éxito.

"Jay Kelly" forma parte de los 21 filmes que este año compiten en la selección oficial, de los que seis fueron dirigidos por mujeres. La cinta aspira al máximo galardón de esta edición 82ª del certamen, que se extiende hasta el sábado 6 de septiembre de 2025.