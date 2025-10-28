NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Martes, 28 de octubre de 2025
Shakira

Shakira escribió un mensaje en el que reveló lo que piensa de Cali y compartió fotos de sus dos conciertos en la ciudad

octubre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
La cantante colombiana Shakira en Cali. (EFE)
La cantante colombiana Shakira en Cali. (EFE)
La cantante colombiana Shakira se encuentra en medio de un recorrido por Sudamérica que hace parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’.

La cantante colombiana Shakira escribió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que expresó el significado que tuvo para ella cantar en Cali, tras sus dos presentaciones el fin de semana pasado, y dejó un mensaje sobre lo que piensa de la ciudad.

Shakira afirmó que “Cali es puro fuego” en un escrito que acompañó con varios emoticones de voraces llamas.

“Que sepan todos que a Cali hay que venir sí o sí se encontrarán con un público y una gente espectacular”, mencionó la artista colombiana que estuvo en la denominada “Sucursal del Cielo”.

o

La cantante colombiana Shakira se encuentra en medio de un recorrido por Sudamérica que hace parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’.

Shakira dedicará casi por completo su agenda de fin de año en este 2024 a Sudamérica. La barranquillera inició el sábado pasado en la ciudad de Cali un recorrido por varias urbes de la región que se extenderá hasta el próximo 9 de diciembre cuando se presente en Buenos Aires.

Shakira, en lo que parece ser la recta final de su gira `Las mujeres ya no lloran world tour’, repetirá presentaciones en ciudades en las que estuvo a principio de año, pero también ofrecerá conciertos en lugares que inicialmente no fueron incluidas a inicios de 2025.

La colombiana, en este recorrido de fin de año, premiará con tres conciertos a dos capitales en donde sus boletas se vendieron con rapidez. Se trata de Lima en Perú y Quito en Ecuador. En cada una de esas ciudades Shakira estará en tres noches distintas.

La cantante, además de presentarse en Cali, Lima y Quito, también cantará en esta nueva fase de su gira en Santiago de Chile, Asunción en Paraguay, Montevideo en Uruguay y Buenos Aires en Argentina.

En Cali se presentó el sábado y domingo pasado y ahora la colombiana moverá su escenario a Bogotá en donde estará en concierto el próximo sábado 1 de noviembre.

o

Tras sus conciertos en Colombia, la intérprete de éxitos como ‘Hips Don't Lie’, ‘Waka Waka (This Time for Africa)’, ‘Whenever, Wherever’, la colaboración ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ y ‘TQG’ se dirigirá a Quito.

Shakira ofrecerá sus conciertos en la capital ecuatoriana el 8, 9 y 11 de noviembre en el estadio olímpico Atahualpa. Luego se dirigirá a Lima en donde le cantará a los peruanos el 15, 16 y 18 de noviembre.

Los chilenos la podrán ver el 22 de noviembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Desde allí la colombiana viajará a Asunción en donde cantará el 28 y 29 de noviembre en el Estadio General Pablo Rojas.

Montevideo, a su turno, la tendrá el 3 y 4 de diciembre en el Estadio Centenario.

Finalmente, Shakira se despedirá de Sudamérica en Buenos Aires con un concierto que tendrá como escenario al Estadio José Amalfitani del equipo de fútbol Vélez Sarsfield.

Temas relacionados:

Shakira

Cali

Las mujeres ya no lloran

Gira internacional

Gira musical

Conciertos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente a una persona de la nacionalidad”: experta advierte sobre prácticas autoritarias que podría aplicar el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Trump necesita permiso del Congreso para atacar a carteles de droga por tierra?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Trump no quiere simplemente presionar, sino un cambio de régimen": analistas sobre despliegue militar en el Caribe

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Régimen de Maduro

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Régimen de Maduro | Foto EFE
Nacionalidad

“No existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente a una persona de la nacionalidad”: experta advierte sobre prácticas autoritarias que podría aplicar el régimen de Maduro

Luiz Inácio Lula da Silva y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Sería Zapatero en versión brasileña": Héctor Schamis criticó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ofreció como mediador entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

USS. Gerald. R. Ford - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

Más de Entretenimiento

Ver más
Daddy Yankee | Foto: EFE
Daddy Yankee

Daddy Yankee da a artistas jóvenes consejo que aprendió en medio de la batalla legal con su exesposa: “cásense con capitulación”

Daddy Yankee, cantante, y su expareja, Mireddys González - Fotos: EFE
Daddy Yankee

Daddy Yankee recupera el control de su nombre artístico tras fallo contra su exesposa Mireddys González

Shakira, cantante colombiana - Foto EFE
Shakira

Una de las orquestas más importantes de Colombia acompañará a Shakira en su concierto en Cali

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Gustavo Petro y Nicolás Maduro | Foto EFE
Despliegue militar

"Decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para EE. UU.": experto en seguridad sobre relación entre Petro y Maduro

El Helicoide | Foto x:@hcapriles
El Helicoide

Indignación por acto de inicio anticipado de la Navidad con fuegos artificiales desde El Helicoide, el mayor centro de torturas del régimen de Maduro

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Queremos ver a Maduro comparecer ante la justicia": Departamento de Estado en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Dina Boluarte, presidenta de Perú (EFE)
Dina Boluarte

Congreso de Perú aprueba juicio político de destitución de la presidenta Dina Boluarte

Guerra en Gaza entre Israel y Hamás / FOTO: EFE
Guerra Israel-Hamás

¿Qué tan sólido será el alto al fuego en Gaza entre Hamás e Israel?

Gustavo Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

"Lo que está haciendo el presidente Petro es realmente una barbaridad": experto en economía sobre terminación del TLC de Colombia con Israel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda