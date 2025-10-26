NTN24
Domingo, 26 de octubre de 2025
Shakira

Al ritmo de la salsa: así fue la versión de ‘Sin Sentimiento’ de Shakira con el Grupo Niche en su regreso a Cali, Colombia

octubre 26, 2025
Por: Miguel Pedreros
Shakira se presenta junto a la orquesta de salsa Grupo Niche en Cali, Colombia-Foto: EFE
Shakira es una de las artistas más versátiles de su generación gracias a que su voz se adapta a distintos géneros musicales.

Shakira finalmente cumplió su promesa de presentarse en Cali en medio de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, donde brindó a los asistentes un espectáculo que no podrán borrar de sus memorias.

La cantante logró reunir en su presentación a más de 77 mil espectadores en el estadio Pascual Guerrero luego de 19 años de ausencia en esta ciudad colombiana.

“Esta es una de las ciudades que yo más quería visitar en esta gira, porque Cali sabe a caña, suena a tambores y su alegría contagia”, mencionó la artista cuando salió al escenario.

Como era de esperarse, la artista hizo vibrar al público con sus más recientes éxitos musicales como ‘Acróstico’, ‘Te felicito’, ‘TQG’ e ‘Inevitable’.

Pero uno de los momentos más memorables de la noche fue cuando la artista invitó al escenario al legendario Grupo Niche, lo que convirtió la presentación en una verdadera rumba salsera.

Precisamente, en redes ha llamado la atención con la interpretación de la icónica canción salsera ‘Sin sentimiento’, la cual fue coreada por los miles de fanáticos.

“Ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado que así iba a ser esta gira. Lo mío no ha sido fácil después de todos estos años, porque de las caídas nadie se salva, lo que sí sé es que las mujeres son más fuertes”, comentó Shakira conmovida.

‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ se presenta por dos noches en Cali, pero tendrá una nueva fecha en la ciudad de Bogotá el próximo 1 de noviembre de 2025.

