El momento incómodo que vivió el actor Tom Hiddleston en medio de una entrevista cuando fue cuestionado sobre su exnovia, Taylor Swift

Tras nueve años, la cantautora estadounidense Taylor Swift y el actor británico Tom Hiddleston vuelven a compartir titulares.

Las celebridades, que salieron brevemente en 2016, son tendencia luego de que el intérprete de ‘Loki’ fuera consultado sobre su expareja.

Durante una entrevista con el programa Heat Radio, el actor de ‘La vida de Chuck’ vivió un raro momento cuando la ganadora de 14 premios Grammy fue mencionada por accidente.

En el diálogo, Hiddleston respondió a una pregunta previa sobre deportes, en la que dijo: “Veo los resúmenes deportivos. A veces es fútbol o, si me he perdido un campeonato de tenis, lo reviso”.

“Hay periodistas deportivos que escriben realmente de manera hermosa sobre el deporte, y me encanta leer lo que han escrito”, añadió.

Sin embargo, ese fue lo que usó el presentador del programa para mencionar a Taylor Swift causando una reacción de sorpresa e incomodidad por parte del actor.

El presentador Devin Griffin hizo un paralelismo de la obsesión de Tom con ver resúmenes de partidos con el que tiene la cantautora por los blogs de recetas de pan.

Griffin soltó: “Acabamos de descubrir que Taylor Swift es gran fan de un blog de recetas de pan de masa madre. Muy, muy específico, pero entiendo cómo podrías engancharte a eso”.

La mención de Swift tomó por sorpresa al actor británico, quien comenzó a balbucear y tuvo que ser salvado por su coestrella Karen Gillan.

La actriz afirmó para aliviar el ambiente: “eso se siente como una pista para algo. Quizás tiene que ver con ella haciendo Super Bowl”, haciendo referencia a que Taylor puede ser la artista que encabece el famoso show de medio tiempo del evento deportivo más importante de Estados Unidos.

Gillan continuó salvando a Hiddleston, quien se veía claramente incómodo, diciendo: “claro, porque ¿cuál es la ciudad en dónde se hará el Super Bowl? ¿Y no es Sourdough la mascota de esa ciudad o algo?”.

Sourdough hace referencia al término que usó la artista al referirse al pan de masa madre durante el podcast ‘New Heights’ de su novio, Travis Kelce y su cuñado, Jason Kelce, ambos jugadores de la NFL.

Cuando ya se sintió menos tenso, Tom le dijo a su coestrella: “realmente tienes un conocimiento profundo de la NFL”.

Algo a lo que ella simplemente afirmó: “realmente solo vi un TikTok sobre esta especulación en específico”, sorprendiendo a todos en el estudio.

Los comentarios en redes han señalado que no era necesario traer a Taylor a un tema que no tenía que ver y más cuando el actor se ve tan incómodo.

“Este entrevistador fue tan desordenado al mencionar a Taylor que literalmente puedes verlo morir por dentro”, “Fue tan incómodo e innecesario”, “Es muy aleatorio y probablemente lo hicieron precisamente para subir este clip”, son algunos de los comentarios.

Lo cierto es que Taylor Swift y Tom Hiddleston salieron brevemente de 2016, desde mayo hasta septiembre de ese año.

Su relación empezó de manera turbulenta ya que meses atrás la intérprete de ‘Cardigan’ había terminado su relación de un año y medio con el dj escocés Calvin Harris.

El actor y la cantante se conocieron en la Met Gala de ese año, en donde se rumorea que también conoció a su también expareja Joe Alwyn, con quien duró 7 años.

De acuerdo con algunos medios, fuentes cercanas a la pareja les afirmaron que su separación se dio por el nivel de exposición mediática que estaban teniendo en ese momento.

Pese a la brevedad de su relación, el actor de Marvel siempre ha hablado bien de la artista afirmando que en su momento la pasaron de maravilla.

Es tanto así que se especula que la canción ‘Getaway Car’ que está en el sexto álbum de estudio de Swift titulado ‘Reputation’ es sobre el inglés.