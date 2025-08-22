Tres colombianos en el top 5 de artistas latinos más escuchados en Spotify y con mayor proyección internacional en 2025

La música latina, en todas sus formas desde ritmos folclóricos hasta sonidos urbanos, ha evolucionado para convertirse en una fuerza cultural global. Su capacidad para mezclar tradición, calle, emoción y autenticidad ha generado bases sólidas de fanáticos en todo el mundo.

En 2025, géneros como el reguetón, el trap latino y los corridos tumbados ya no son solo música de fiesta: son movimientos culturales que llenan estadios, marcan tendencia en la moda y colaboran con marcas de lujo.

Estos son los artistas latinos más escuchados en Spotify y con mayor proyección internacional este año:

Bad Bunny: El ícono de Puerto Rico

A sus 34 años, Bad Bunny ha logrado mantenerse como uno de los artistas más influyentes del planeta. Su evolución musical lo ha llevado desde el trap y el reguetón hasta experimentar con sonidos alternativos, sin perder impacto.

Fue el artista más escuchado en Spotify de 2020 a 2022.

En 2024, se mantuvo en el Top 3 global, consolidando su posición como líder del movimiento urbano.

Su versatilidad lo ha llevado a colaborar con artistas de distintos géneros y a romper barreras culturales.

Peso Pluma: Líder del corrido

El mexicano Peso Pluma ha redefinido la música regional con un estilo que combina corridos tumbados, trap y reguetón. Su imagen rebelde y autenticidad lo convirtieron en una sensación internacional.

Es el primer artista mexicano en alcanzar el #1 global de Spotify.

Tiene dominio absoluto en plataformas como TikTok y YouTube, donde sus temas se viralizan constantemente.

Es considerado el nuevo rostro global de la música mexicana.

Feid: El fenómeno verde global

El colombiano Feid ha traspasado fronteras con su inconfundible estética y estilo lírico. Con su gira “Ferxxocalipsis Tour”, llenó estadios en ciudades como Madrid, Roma, París y Nueva York.

Su tema “Luna” superó los 400 millones de reproducciones en Spotify.

Se mantiene estable en el Top 20 Global de la plataforma.

Su identidad visual verde neón y su coherencia artística lo convierten en un ícono moderno del reguetón.

Karol G: La “Bichota”

La artista colombiana de 34 años, Karol G ha logrado mantenerse en la cima del género urbano gracias a su autenticidad, su visión femenina y una conexión emocional con su audiencia.

Su álbum “Mañana Será Bonito” rompió récords de ventas físicas en Estados Unidos.

Encabezó giras por América Latina, Europa y EE. UU., con espectáculos visualmente impactantes.

En 2025, protagonizará el show del medio tiempo de un partido de la NBL, marcando un hito en su carrera musical.

Shakira: La reina de las giras internacionales

Con más tres décadas de trayectoria y con 2.5 millones de entradas vendidas en su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, Shakira continúa consolidando su legado como una de las artistas más influyentes del planeta.

Regresó con fuerza, combinando reguetón, pop y baladas.

En 2025, es una de las tres artistas femeninas de habla hispana más escuchadas en Spotify.

Su habilidad para reinventarse la mantiene vigente generación tras generación.

Asimismo, el artista más joven que ha estado en el top latino de Spotify es el colombiano Beéle, que ha escalado con fuerza en la escena internacional gracias a su estilo fresco, que mezcla dancehall, reguetón suave y pop tropical.